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    Mitin Pergaminense: el rock local se organiza y toma la palabra

    Con una propuesta autogestiva y una grilla de artistas emergentes, el festival Mitin Pergaminense reunirá música en vivo y arte en acción el próximo 2 de mayo.

    28 de abril de 2026 - 12:36
    Mitin Pergaminense late como un grito colectivo de la escena local.

    Mitin Pergaminense late como un grito colectivo de la escena local.

    MITIN PERGAMINENSE

    Este sábado 2 de mayo se realizará en Don Pedro con Espinas –Alvear y el arroyo- el festival Mitin Pergaminense, un encuentro que propone reunir a músicos y público en torno a una misma idea: expresar, a través del rock, las inquietudes, identidades y búsquedas de la escena local.

    La iniciativa nace desde la autogestión y el impulso colectivo de los propios artistas, quienes destacan la importancia de generar espacios independientes para difundir la cultura. “La idea de realizar el festival surge ante la necesidad de auto convocarnos a compartir y expandir la cultura local a través de quienes quieren mostrar su pasión en el escenario –explican-. De manera autogestiva el festival será realizado por los mismos artistas que participan, dando fundamento a la importancia de la comunidad como canal promotor de la cultura”.

    La grilla del Festival Mitin Pergaminense

    La grilla estará integrada por Renzo Bover, Lucho Carrasco, Nimio Trío, Sicodelic y Las Cuerdas de Arena, Cementerio Groove y Röka Argentina, quienes ofrecerán una variedad de estilos dentro del universo del rock. Además, la propuesta sumará intervenciones de arte en vivo a cargo de Lucas Montero y Awka Indias, ampliando la experiencia hacia otros lenguajes expresivos.

    El festival tendrá lugar en Don Pedro con Espinas con apertura de puertas a las 21:00 y el inicio del primer show previsto para las 22:00, extendiéndose hasta la 1:30. Las entradas tendrán un valor de $10.000 y podrán adquirirse de manera anticipada al 2477 357279 o en puerta el día del evento.

    “Los esperamos a todos para vibrar al sonido de la música local en un festival con gran cantidad de talentosos y jóvenes artistas”, invitan los organizadores, en una apuesta que reafirma la vitalidad y el crecimiento de la escena cultural pergaminense.

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