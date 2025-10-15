miércoles 15 de octubre de 2025
    • Mientras se recupera Cata de las heridas en la feria de ciencias, hubo otro hecho similar en Buenos Aires

    Catalina respira por sus propios medios y en Palermo cuatro estudiantes resultaron heridos en una nueva explosión durante una feria y práctica de laboratorio.

    15 de octubre de 2025 - 15:47
    Otra vez una explosión en una feria, ahora fue en Capital Federal.

    La pequeña Catalina Maglio, de 10 años, continúa evolucionando favorablemente tras la explosión ocurrida durante una feria de ciencias en la localidad de Rancagua, Partido de Pergamino. En tanto, un nuevo incidente con características similares se registró este miércoles en una escuela del barrio porteño de Palermo, donde cuatro alumnos resultaron heridos por una detonación durante una práctica de Química.

    La docente de 45 años está internada en el Hospital San Felipe de San Nicolás.

    Evoluciona favorablemente la docente herida por la explosión en la feria de ciencias en Rancagua
    salud: controles medicos y vacunacion gratuita para alumnos de colegios de pergamino

    Salud: controles médicos y vacunación gratuita para alumnos de colegios de Pergamino
    Catalina se recupera luego del accidente en la feria de ciencias de Rancagua.

    En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un hecho similar

    En el Colegio Guadalupe, ubicado en la calle Paraguay al 3900 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se produjo una fuerte explosión durante un experimento con alcohol etílico, que dejó cuatro estudiantes con quemaduras graves. La madre de uno de ellos también sufrió lesiones, pero leves.

    Fuentes policiales informaron que las víctimas, de entre 13 y 16 años, fueron trasladadas al Hospital Gutiérrez con lesiones en el rostro y el torso. En el lugar trabajó personal del SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad para asistir a los alumnos y evaluar las causas del siniestro. El más afectado es del adolescente de 16 años, es el alumno de 16 años, que presentó entre un 30% y un 35% de la superficie corporal totalmente quemada, entre abdomen, tronco, cuello y rostro. Actualmente, está en terapia intensiva.

    Qué pasó en esta feria

    Testigos señalaron que el fuego se desató sobre una mesa de madera y que “no había matafuegos” en el aula. Uno de los estudiantes declaró a la prensa que “vio cómo un chico se prendió fuego de pies a cabeza”, mientras cuestionó la reacción del docente a cargo del experimento.

    "La explosión se produjo alrededor de las 10 en una feria que se está desarrollando de ciencias. Allí, se hizo el experimento del volcán que terminó explotando. Ahí estaban los chicos del aula de mi hija y había algunos de otros años. Uno de los chicos de cuarto año resultó bastante herido. Eso impresionó a todos. Quedaron muy shockeados", contó María Laura Cornejo, médica y madre de una alumna del colegio de Palermo, que esta mañana estaba en la puerta del colegio esperando para retirar a su hija.

    "Estamos tratando de calmar a los chicos. La verdad es que están muy angustiados. Son tres divisiones, muchos alumnos que quedaron muy conmocionados", contó la mujer en diálogo con TN y detalló que el colegio les avisó de la situación a través de una aplicación que usan para emitir comunicados internos.

