Malvinas: el gesto del embajador argentino en Francia que evitó un incidente diplomático

Un episodio de alto contenido simbólico se vivió en el Parlamento francés cuando el embajador argentino en Francia , Ian Sielecki , detuvo una audiencia oficial al advertir que un mapa detrás suyo identificaba a las Islas Malvinas como territorio del Reino Unido . Su reclamo evitó un incidente diplomático mayor.

El momento se produjo durante una audiencia ante la Comisión de Asuntos Extranjeros de la Asamblea Nacional francesa. Mientras era presentado, Sielecki advirtió que el mapa ubicado detrás de su asiento mostraba a las Islas Malvinas con la sigla “R-U”, en referencia al Reino Unido. Alertado por una asesora, el embajador decidió no avanzar con su exposición hasta que la situación fuera corregida.

Al tomar la palabra, agradeció la invitación pero fue categórico: explicó que, como representante del Estado argentino, no podía expresarse frente a un mapa que implicaba “una violación flagrante del derecho internacional” y un atentado contra la soberanía argentina.

Sielecki reforzó su posición con una comparación directa que elevó la tensión del momento. Señaló que la situación equivalía a pedirle al embajador de Ucrania que hablara frente a un mapa que mostrara como rusos los territorios ocupados por Moscú. “Estoy seguro de que se negaría”, afirmó.

Si bien el presidente de la comisión, Bruno Fuchs, intentó minimizar el episodio al señalar que se trataba de un territorio en disputa, el embajador argentino insistió en que la identificación como británica era inaceptable. Finalmente, tras una breve deliberación interna, la Asamblea resolvió cubrir las islas con una nota adhesiva amarilla y la audiencia continuó con normalidad.

SON ARGENTINAS. Lo defendemos siempre y en todos lados.



Al mandarme a Francia, @JMilei me dio un mandato claro: potenciar la relación bilateral y defender nuestros intereses. Cualquier argentino de bien hubiese hecho lo mismo. https://t.co/P3ynkCLfYU — Ian Sielecki (@IanArgentinoS) January 22, 2026

Un gesto político que reafirma el reclamo argentino

Horas después, Sielecki reforzó el mensaje desde sus redes sociales: “SON ARGENTINAS. Lo defendemos siempre y en todos lados”, escribió, y recordó que su mandato como embajador incluye la defensa activa de los intereses nacionales. El episodio se inscribe en la postura sostenida por el Gobierno argentino respecto del reclamo histórico de soberanía sobre las Islas Malvinas.

El hecho también puso en evidencia la trayectoria personal del embajador, formado académicamente en Francia y con experiencia previa defendiendo la posición argentina en ámbitos internacionales, incluso ante audiencias mayoritariamente británicas.