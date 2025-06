La Libertad Avanza y Primero San Nicolás sellaron una alianza con duras críticas al passaglismo

“Queremos abrir la Municipalidad como nunca antes se hizo. Saber cómo se gasta cada peso, terminar con los contratos entre amigos, con la discrecionalidad. Es hora de que las prioridades se definan en función de la gente y no de los negocios”, enfatizó Chouhi. También anunció que aún no está definida la lista, pero que la idea es “tener una presencia fuerte en el Concejo para transformar San Nicolás desde adentro”.

Críticas a la gestión Passaglia

Las críticas más filosas estuvieron dirigidas al intendente Santiago Passaglia. “Es un intendente que ya no representa a nadie. Gobierna para sus negocios, no para los nicoleños. Ya no escucha, no responde, no camina los barrios. Está cada vez más lejos de los problemas reales”, disparó Chouhi.

En ese sentido, sostuvo que “el centro se embelleció, sí, pero con costos altísimos y sin prioridades claras. Se hicieron obras, pero sin planificación. Basta de hacer la misma obra cuatro veces. San Nicolás necesita una mirada estratégica, de largo plazo. No se puede gobernar a base de parches o campañas”.

Un llamado a la esperanza

El empresario portuario concluyó su intervención con una frase que sintetizó el espíritu de la nueva alianza: “Vinimos a servir, no a vivir de la política. Vamos a transformar San Nicolás con honestidad, trabajo y vocación de servicio”.

También hizo un llamado explícito a combatir la inseguridad, uno de los temas más sensibles en la agenda local: “No podemos acostumbrarnos a vivir con miedo. Hay que reforzar el patrullaje, la prevención y la articulación con las fuerzas. No más zonas liberadas”.

LLA + Primero san nicolas 01.jpg

LLA + Primero San Nicolas 02.jpg

La invitación.