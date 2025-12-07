domingo 07 de diciembre de 2025
    • Linaje cósmico: extraterrestres, conciencia y humanidad: ¿Qué son las semillas estelares?

    Una mirada espiritual y cósmica propone que ciertas almas encarnan en la Tierra para acompañar un salto de conciencia: las llamadas “semillas estelares”.

    La Opinión OnLine | Dolores María Lussich
    Por Dolores María Lussich
    7 de diciembre de 2025 - 09:05
    Todos los seres humanos poseemos un ADN espiritual que contiene la memoria de muchas razas estelares.

    Todos los seres humanos poseemos un ADN espiritual que contiene la memoria de muchas razas estelares.

    La idea de que no estamos solos en el universo no es nueva. Pero en las últimas décadas surgió un concepto que intenta unir filosofía, espiritualidad y cosmología en un mismo horizonte: el de “semillas estelares”. El término comenzó a circular con fuerza en los años 70 y 80 dentro del movimiento New Age, especialmente gracias a Brad Steiger.

    Steiger sostuvo, en el año 1976, que algunos seres humanos portan un “linaje cósmico” que no empieza en la Tierra.

    Con el tiempo, esta noción se expandió y hoy aparece en meditaciones, prácticas chamánicas contemporáneas y reflexiones sobre la evolución de la conciencia.

    En un lenguaje simple, una semilla estelar sería un alma que, antes de nacer, habría hecho un pacto con la luz: encarnar en la Tierra durante momentos de cambio para colaborar con una humanidad que está despertando a una nueva etapa. No se trata de algo exclusivo o elitista; desde esta mirada, todos los seres humanos poseemos un ADN espiritual que contiene la memoria de muchas razas estelares. Según estas corrientes, nuestra existencia como consciencia es mucho más antigua que la historia terrestre: millones de años de evolución en otros planos y mundos.

    Las tradiciones chamánicas —sobre todo las que trabajan con viajes espirituales, visión interna y comunicación con guías— suelen coincidir en un punto: la Tierra es un ser vivo. Y como todo ser vivo, atraviesa ciclos. Desde la astrología galáctica se habla de un gran período de 26.000 años, asociado al movimiento del Sol alrededor del centro galáctico. Durante este trayecto, la Tierra entra y sale del llamado Cinturón de Fotones, una región energética que, según esta interpretación espiritual, elevaría la vibración del planeta e impulsaría a la humanidad a un salto de conciencia.

    En este contexto, las semillas estelares serían las almas que encarnan para ayudar a abrir ese nuevo ciclo, conocido en muchos textos como “Nueva Tierra”: una forma de vivir más consciente, más cooperativa y más conectada con nuestro origen universal.

    Cómo se manifiesta esta ayuda

    Quienes se identifican como semillas estelares suelen sentir desde jóvenes una intuición profunda, una sensibilidad intensa o una percepción interior de que “vinieron a algo”. Desde la espiritualidad se dice que en estados meditativos, sueños lúcidos o prácticas telepáticas es posible conectar con familias de luz que acompañan este proceso y ayudan a activar dones espirituales: intuición ampliada, capacidades de sanación, lectura energética y claridad para guiar a otros.

    A continuación, una breve caracterización de algunas razas estelares mencionadas con frecuencia en prácticas de meditación y chamanismo contemporáneo:

    Arcturianos

    Asociados a la estrella Arcturus. Se los describe como maestros de sanación energética y geometría sagrada. Las personas que sienten afinidad con ellos suelen ser creativas, visionarias y con facilidad para comprender lo sutil.

    Pleyadianos

    Provenientes de las Pléyades. Se los relaciona con la compasión, la alegría y el despertar emocional. Sus semillas en la Tierra tienden a ser sensibles, empáticas y con fuerte vocación de servicio.

    Andromedanos

    Vinculados a la galaxia de Andrómeda. Son considerados guardianes del conocimiento y la libertad. Las personas conectadas con esta familia buscan comprender la realidad desde una perspectiva amplia y filosófica.

    Sirianos

    Relacionados con el sistema de Sirio, una estrella central para muchas culturas antiguas. Sus semillas suelen encarnar con un sentido de liderazgo, disciplina interna y conexión con las enseñanzas ancestrales.

    Orioninos

    De la constelación de Orión. Se los describe como analíticos, inteligentes y orientados a comprender dualidades. Quienes se identifican con ellos pueden haber atravesado vidas intensas que los preparan para integrar luz y sombra.

    Urmah

    Menos conocidos en el público general, se los representa como felinos humanoides procedentes de Lyra. Sus semillas suelen tener fuerza interior, coraje, y un profundo sentido de protección hacia otros.

    Hablar de semillas estelares no exige creer literalmente en civilizaciones extraterrestres visitándonos, sino abrir una pregunta filosófica: ¿y si nuestra identidad fuera más amplia de lo que imaginamos? Esta mirada invita a considerarnos parte de una historia cósmica mayor, donde cada persona trae una luz particular para aportar. En tiempos de transformación global, quizá la metáfora de las semillas estelares nos recuerde algo esencial: que todos venimos de las estrellas y que todos, de algún modo, estamos llamados a crear una Tierra nueva.

    En Argentina, cada siete días muere un niño menor de cinco años por ahogamiento

    Día Mundial del Sida: 140.000 personas viven con VIH y el 13% desconoce su diagnóstico

    Niños índigo, cristal y arcoíris: una nueva sensibilidad para una Nueva Tierra

    Todos los seres humanos poseemos un ADN espiritual que contiene la memoria de muchas razas estelares.

