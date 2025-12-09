La SSN habilitó a aseguradoras para operar cauciones bursatiles en dólares

Con límites estrictos y nuevas exigencias de transparencia para las aseguradoras, la SSN habilitó el uso de títulos como garantía en el mercado, EL NORTE.

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) autorizó a las compañías de seguros y reaseguros a realizar operaciones de caución bursátil en moneda extranjera utilizando títulos públicos de su propia cartera, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

La resolución 668/2025 permite que esos instrumentos se empleen como garantía en el mercado de capitales, pero fija que el producido de las operaciones solo podrá destinarse a la suscripción primaria de bonos soberanos en moneda extranjera emitidos por el Estado Nacional.

Límites y destino de los fondos El organismo dispuso que el monto total afectado a estas cauciones no podrá superar el 20% del valor de la cartera de títulos públicos elegibles de cada entidad, con el objetivo de limitar el riesgo y asegurar que el grueso de las inversiones siga respaldando los compromisos con los asegurados.

Los bonos soberanos suscriptos con estos fondos serán computables a los efectos de capitales mínimos y de la cobertura de compromisos exigida por el artículo 35 de la Ley 20.091, reforzando así la solvencia regulatoria del sistema asegurador.

Impacto regulatorio y mayores exigencias de transparencia La SSN también ordenó a las compañías identificar en las notas a los estados contables los títulos utilizados para cauciones bursátiles y el pasivo asociado, con detalle de especie, valor nominal y condiciones, para mejorar la transparencia sobre la exposición en este tipo de operaciones, según establece la norma firmada por el superintendente Guillermo Plate. Fuente: El Norte.

