martes 09 de diciembre de 2025
    • La SSN habilitó a aseguradoras para operar cauciones bursatiles en dólares

    Las compañías deben identificar en las notas de los estados contables los títulos utilizados para cauciones bursátiles y el pasivo asociado.

    9 de diciembre de 2025 - 08:51
    Con límites estrictos y nuevas exigencias de transparencia para las aseguradoras, la SSN habilitó el uso de títulos como garantía en el mercado,

    EL NORTE.

    La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) autorizó a las compañías de seguros y reaseguros a realizar operaciones de caución bursátil en moneda extranjera utilizando títulos públicos de su propia cartera, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

    Más de 20 aseguradoras de la región debatieron sobre siniestros, datos y eficiencia en Montevideo

    Más de 20 aseguradoras de la región debatieron sobre siniestros, datos y eficiencia en Montevideo
    La fecha límite es el miércoles 10 de diciembre.

    INAES: vence el plazo para digitalizar la nómina de asociados de cooperativas y mutuales

    La resolución 668/2025 permite que esos instrumentos se empleen como garantía en el mercado de capitales, pero fija que el producido de las operaciones solo podrá destinarse a la suscripción primaria de bonos soberanos en moneda extranjera emitidos por el Estado Nacional.

    Límites y destino de los fondos

    El organismo dispuso que el monto total afectado a estas cauciones no podrá superar el 20% del valor de la cartera de títulos públicos elegibles de cada entidad, con el objetivo de limitar el riesgo y asegurar que el grueso de las inversiones siga respaldando los compromisos con los asegurados.

    Los bonos soberanos suscriptos con estos fondos serán computables a los efectos de capitales mínimos y de la cobertura de compromisos exigida por el artículo 35 de la Ley 20.091, reforzando así la solvencia regulatoria del sistema asegurador.

    Impacto regulatorio y mayores exigencias de transparencia

    La SSN también ordenó a las compañías identificar en las notas a los estados contables los títulos utilizados para cauciones bursátiles y el pasivo asociado, con detalle de especie, valor nominal y condiciones, para mejorar la transparencia sobre la exposición en este tipo de operaciones, según establece la norma firmada por el superintendente Guillermo Plate.

    Fuente: El Norte.

    Más de 20 aseguradoras de la región debatieron sobre siniestros, datos y eficiencia en Montevideo

    INAES: vence el plazo para digitalizar la nómina de asociados de cooperativas y mutuales

    Así nació Jotti, una nueva categoría: el prensado gourmet con identidad propia. El nombre es un guiño a una antiguo local de comida rápida de La Plata, Hotty’s, que “fueron precursores del sándwich sellado”.

    Ni empanada, ni hamburguesa: un viaje a Afganistán le inspiró un nuevo plato y es furor en Palermo

    El suicidio del joven de 29 años generó un profundo dolor en sus seres queridos.

    El suicidio de un joven de 29 años generó una profunda conmoción en la comunidad de Pergamino

    Podcast del 9 de diciembre de 2025

    Podcast del 9 de diciembre de 2025

    El juicio por jurados por el homicidio de Benjamín Rojas tendrá al fiscal Fernando D´Elío en la acusación; al juez Guillermo Burrone presidiendo las audiencias y a la abogada Laura Abal como defensora de Luis Alderete.

    Comienza el juicio por jurados por el homicidio del adolescente Benjamín Rojas