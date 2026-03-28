La Superintendencia de Seguros de la Nación, presente en el Insurance Week 2026

El Superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate, encabezó la apertura oficial junto a Alejandro Simón, Presidente del CIDeS y Hebe Casado, Vicegobernadora de Mendoza, y destacó la relevancia de estos espacios para el fortalecimiento del sector. ARGENTINA.GOB.AR.

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) participó del Insurance Week 2026, realizado del 25 al 27 de marzo en Mendoza, afianzándose como uno de los principales espacios de debate e intercambio del sector asegurador a nivel regional. El Superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate destacó la relevancia de estos espacios para el fortalecimiento del sector.

Organizado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS), el evento reunió a autoridades —entre ellos, el Ministro del Interior, Diego Santilli y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo— , reguladores, líderes del mercado, especialistas y referentes internacionales para abordar los desafíos y oportunidades que atraviesa la industria.

Guillermo Plate, en su carácter de presidente de ASSAL, moderó el panel “La supervisión que viene: desafíos regulatorios en América Latina”, junto a autoridades de la región. Allí se abordaron los principales desafíos regulatorios, la evolución de los marcos normativos y el avance hacia esquemas de supervisión más modernos y eficientes.

Participaron del panel Luis Enrique Bandera, vicepresidente de ASSAL; Jazmín Bernal Lugo, directora de ASSAL; y Ricardo Lara, comisionado de Seguros del Departamento de Seguros de California, Estados Unidos.

Una agenda centrada en innovación, riesgos y transformación del mercado La agenda del Insurance Week 2026 abordó temas como supervisión, regulación, gestión de riesgos e innovación, en un contexto de transformación del mercado, y ofreció además espacios de intercambio y networking para construir una visión estratégica compartida. Fuente: Argentina.gob.ar.

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