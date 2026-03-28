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    • La Superintendencia de Seguros de la Nación, presente en el Insurance Week 2026

    Referentes nacionales e internacionales analizaron los desafíos actuales y perspectivas de la industria aseguradora.

    28 de marzo de 2026 - 09:51
    El Superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate, encabezó la apertura oficial junto a&nbsp;Alejandro Simón, Presidente del CIDeS y&nbsp;Hebe Casado, Vicegobernadora de Mendoza, y destacó la relevancia de estos espacios para el fortalecimiento del sector.

    El Superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate, encabezó la apertura oficial junto a Alejandro Simón, Presidente del CIDeS y Hebe Casado, Vicegobernadora de Mendoza, y destacó la relevancia de estos espacios para el fortalecimiento del sector.

    ARGENTINA.GOB.AR.

    La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) participó del Insurance Week 2026, realizado del 25 al 27 de marzo en Mendoza, afianzándose como uno de los principales espacios de debate e intercambio del sector asegurador a nivel regional. El Superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate destacó la relevancia de estos espacios para el fortalecimiento del sector.

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    Las recientes modificaciones incluyen la reestructuración de procesos de liquidación voluntaria, exigiendo mayores controles para salvaguardar los intereses de los asegurados y terceros.

    La SSN actualiza el régimen de liquidación voluntaria de aseguradoras
    Los convenios tendrán una vigencia inicial de dos años, con renovación automática salvo decisión en contrario de alguna de las partes, y no implican compromisos económicos directos. Desde ambas instituciones señalaron que el desafío ahora será traducir el acuerdo en resultados concretos que reduzcan el fraude y fortalezcan la seguridad jurídica del sistema.

    La ADEAA y el MPBA firmaron un acuerdo para combatir fraudes

    Organizado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS), el evento reunió a autoridades —entre ellos, el Ministro del Interior, Diego Santilli y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo— , reguladores, líderes del mercado, especialistas y referentes internacionales para abordar los desafíos y oportunidades que atraviesa la industria.

    Guillermo Plate, en su carácter de presidente de ASSAL, moderó el panel “La supervisión que viene: desafíos regulatorios en América Latina”, junto a autoridades de la región. Allí se abordaron los principales desafíos regulatorios, la evolución de los marcos normativos y el avance hacia esquemas de supervisión más modernos y eficientes.

    Participaron del panel Luis Enrique Bandera, vicepresidente de ASSAL; Jazmín Bernal Lugo, directora de ASSAL; y Ricardo Lara, comisionado de Seguros del Departamento de Seguros de California, Estados Unidos.

    Una agenda centrada en innovación, riesgos y transformación del mercado

    La agenda del Insurance Week 2026 abordó temas como supervisión, regulación, gestión de riesgos e innovación, en un contexto de transformación del mercado, y ofreció además espacios de intercambio y networking para construir una visión estratégica compartida.

    Fuente: Argentina.gob.ar.

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