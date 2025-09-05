viernes 05 de septiembre de 2025
    • La SSN participó en el 18º Seminario Internacional de Seguros de Vida y Retiro

    Autoridades, especialistas y referentes del sector se reunieron en la ciudad de Buenos Aires para debatir sobre el rol del Seguro de Personas en la economía argentina.

    5 de septiembre de 2025 - 08:52
    Bajo el lema “Seguro de Personas como Generador del Mercado de Capitales”, el encuentro convoca a especialistas nacionales e internacionales para analizar y explorar las oportunidades que proyecten un crecimiento sostenible del mercado asegurador sobre la base de la generación de conciencia aseguradora.

    TIEMPO DE SEGUROS.

    El 4 de septiembre, el Superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate, abrió una nueva edición del tradicional seminario organizado por la Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina (AVIRA), que cada año reúne a autoridades, referentes del mercado asegurador, economistas y académicos para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades del sector en un contexto de transformación económica.

    Bajo el lema el “Seguro de Personas como Generador del Mercado de Capitales”, el evento convocó a especialistas nacionales e internacionales para analizar el rol del Seguro de Personas como instrumento de protección, previsión y ahorro, y su impacto en el desarrollo del mercado de capitales y la economía argentina.

    Nuevas perspectivas para la industria aseguradora

    En la apertura, Plate presentó las nuevas medidas y perspectivas para la industria aseguradora: "El seguro es un actor clave de la economía: protege familias, canaliza el ahorro a largo plazo y lo transforma en inversión productiva. En un contexto donde necesitamos confianza y horizonte, el seguro ocupa un lugar central para el crecimiento del país".

    Asimismo, el Superintendente resaltó el rol de la SSN como organismo de control: "Invito a confiar en el sistema. El mercado asegurador argentino es sólido y confiable, y desde la Superintendencia trabajamos para fortalecerlo, encapsulando a quienes no cumplen y acompañando a quienes apuestan a crecer con transparencia y solvencia".

    La presidenta de AVIRA, Irene Capusselli, destacó la trayectoria de la asociación y la importancia de la colaboración público-privada, resaltando especialmente el trabajo conjunto con la SSN y otros organismos, que ha permitido avanzar en temas estratégicos para la actividad y fortalecer la estabilidad del mercado asegurador argentino.

    El cierre estuvo a cargo de Federico Furiase, Director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), quien analizó el contexto macroeconómico y las perspectivas hacia adelante, destacando la importancia de consolidar la estabilidad económica para potenciar la inversión, el crédito y el crecimiento del mercado asegurador.

    Seguir construyendo espacios de diálogo

    La participación de la SSN en este seminario reafirma la importancia de seguir construyendo espacios de diálogo entre el sector público y privado, con el objetivo de potenciar el crecimiento de la industria y su impacto positivo en la economía argentina.

    Fuente: Argentina.gob.ar.

