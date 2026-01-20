martes 20 de enero de 2026
    • La SSN actualiza su Portal de Datos Abiertos con nuevos datasets sobre el mercado asegurador

    Esta iniciativa potencia la investigación, el desarrollo tecnológico y la generación de valor público basado en evidencia real del sector.

    20 de enero de 2026 - 17:38
    Además de la información acerca de las entidades aseguradoras y reaseguradoras activas, en el Portal de Datos Abiertos de l SSN se puede encontrar, entre otros, sets de datos sobre balances, indicadores del mercado asegurador, productores y sociedades de productores asesores de seguros.

    100% SEGURO.
    Esta iniciativa, enmarcada en lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública 27275, potencia la investigación, el desarrollo tecnológico y la generación de valor público basado en evidencia real del sector.

    La actualización constante del portal es una pieza clave para fomentar una cultura de datos robusta, permitiendo que la información pública funcione como un motor de innovación y de control ciudadano. En esta línea, el organismo profundiza su integración en el Portal Nacional de Datos Públicos, consolidando la disponibilidad de activos digitales para su libre uso, reutilización y redistribución por parte de la ciudadanía, profesionales del sector y analistas.

    Además de la información acerca de las entidades aseguradoras y reaseguradoras activas, en nuestro Portal de Datos Abiertos podes encontrar, entre otros, sets de datos sobre balances, indicadores del mercado asegurador, productores y sociedades de productores asesores de seguros.

    Nuevos Datasets Disponibles

    En esta etapa, se han sumado registros clave que complementan la oferta inicial de balances e indicadores:

    • Inversiones.
    • Créditos.
    • Resultado Técnico.
    • Resultado Financiero.

    Fuente: Argentina.gob.ar.

    Temas
