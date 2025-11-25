La Oktoberfest finalizó con nutrida asistencia y un récord histórico

El domingo se coronó como la jornada récord de la edición 62 del tradicional evento de Villa General Belgrano.

La 62ª Fiesta Nacional de la Cerveza en Villa General Belgrano mantuvo su histórico rol como el evento extratemporada más convocante de Córdoba.

Este lunes, la Oktoberfest finalizó tras siete jornadas en dos fines de semana consecutivos que, por primera vez también, se realizó en noviembre y no en octubre. La Konga llevó el cuarteto por primera vez al escenario de la Fiesta Nacional de la Cerveza, y marcó el pico máximo de espectadores en el Bosque de Los Pioneros.

“Cubrió totalmente nuestras expectativas, todos los días tuvimos una gran afluencia de público, tanto en desfiles como adentro del predio, con espectáculos centrales, la gente tuvo mucha conexión y lo han disfrutado”, señaló la secretaria de Turismo municipal Gabriela Cachayu.

La ciudad llegó durante este fin de semana largo al 100% de ocupación en sus hoteles y cabañas. Buena parte de la buena ocupación en otras localidades de una amplia región también la deben a la imán de esta fiesta.

“Sobre este fin de semana largo, del punto de vista alojamiento, en nuestro relevamiento, tenemos entre casi 100% de ocupación para las tres noches del 21, 22 y 23 y para cuatro noches, baja quizá al 80%”, señaló Aline Rethore, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Calamuchita (Ahab) Refirió sus registros, principalmente a Villa General Belgrano y otras localidades del valle.

Oktoberfest 2025: el sector gastronómico

Las opiniones preliminares de los stands que estuvieron vendiendo gastronomía o bebidas en el predio cervecero también son diversas.

Fernando Pompei, de una conocida cervecería, sostuvo que vendió el 40% menos que otros años. “Si bien a la hora del espectáculo principal se llena, durante el resto del día prácticamente no pasa tanto, hay gente entre las 21 y las 2”, sostuvo, y consideró que los precios de tickets habrían sido elevados, (entre 70 y 75 mil pesos la mayoría de las jornadas).

Diego Assadourian, dueño de Viejo Munich, la cervecería artesanal más antigua y de mayor escala, señaló que “en ventas, se mantuvo posiblemente por el buen clima y por tener un día más”. Y acortó: “Creo que ha estado dentro de los parámetros de otras fiestas”.

La caída del 27% en la venta de entradas del primer fin de semana fue analizada como consecuencia de un difícil contexto económico que atraviesa el país y que provocó la caída del consumo en todos los rubros. En el segundo, con todos los destinos turísticos con buen movimiento, el cuadro mejoró.

En pocos días se conocerá como fue la tendencia y los números más más en detalle del “finde” fuerte de la Oktoberfest, un evento que muestra su vigencia como polo de atracción cada año.

Fuente: La Voz.