martes 25 de noviembre de 2025
    • La hotelería y la gastronomía vivieron "el mejor fin de semana largo del año"

    Desde la conducción de UTHGRA Mar del Plata informaron que la ocupación promedio superó el 70%.

    25 de noviembre de 2025 - 08:51
    El turismo volvió a dar gran impulso al trabajo en la hotelería y la gastronomía, dijo el secretario general, Pablo Santín.

    "El turismo volvió a dar gran impulso al trabajo en la hotelería y la gastronomía", dijo el secretario general, Pablo Santín.

    INFOBAE.
    El clima acompañó y la ciudad tuvo un movimiento turístico muy superior al de los últimos feriados.

     El clima acompañó y la ciudad tuvo un movimiento turístico muy superior al de los últimos feriados. 

    INFOBAE.

    “Fue, sin dudas, el mejor fin de semana largo del año. Estuvo claro en el nivel de reservas y después se reflejó en el movimiento”, afirmó el secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, quien destacó que el movimiento turístico “se sintió directamente en el trabajo de miles de trabajadores y trabajadoras de la hotelería y la gastronomía”.

    La 62ª Fiesta Nacional de la Cerveza en Villa General Belgrano mantuvo su histórico rol como el evento extratemporada más convocante de Córdoba. 

    La Oktoberfest finalizó con nutrida asistencia y un récord histórico
    La reflexión compartida por los panelistas apuntó a un objetivo común: transformar la riqueza gastronómica en un producto turístico capaz de transmitir el alma y la identidad de cada territorio.

    FEHGRA representó a la Gastronomía argentina en el VII Congreso Internacional Perú 2025

    Mar del Plata cierra el fin de semana largo del Día de la Soberanía Nacional con números positivos. Desde la conducción de UTHGRA Mar del Plata indicaron que la ocupación hotelera superó el 70%, con establecimientos que incluso estuvieron por encima de ese porcentaje y otros con menor demanda, pero con una dinámica en general “muy buena” después de varios fines de semana flojos.

    Más de 150.000 turistas

    Según informaron desde el municipio, 158.000 visitantes eligieron la ciudad este fin de semana largo. Durante los últimos feriados, la ciudad había registrado menores niveles de reservas y un movimiento por debajo de las expectativas, lo que, en consecuencia, generó gran preocupación en los últimos meses. Esta vez la postal fue distinta: el nivel de arribos fue “muy importante” y se hizo sentir desde el viernes en los hoteles y en los distintos segmentos del sector gastronómico.

    “El nivel de consumo no es el mejor, pero se trabajó bien. Después de un año tan difícil, con mucha adversidad, es una alegría ver los restaurantes funcionando bien, los hoteles con buena ocupación y a nuestros compañeros trabajando con continuidad. Cuando hay turismo, hay trabajo. Y eso es lo que defendemos todos los días”, remarcó Santín.

    Expectativas por la temporada de verano

    De cara a la temporada de verano, el balance de este fin de semana mejora las expectativas. “Necesitamos tener una gran temporada. Todos los sectores ligados al turismo vienen de un año muy difícil, y cada fin de semana que se trabaja bien es un alivio. Este feriado nos da un poco de aire, ojalá el verano también nos sorprenda”, expresó el dirigente.

    Fuente: La Capital.

