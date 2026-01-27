La casa más estrecha del mundo: con 92 cm de ancho, desafía las reglas de la arquitectura urbana

Mide solo 1,22 metros de ancho y 14,5 metros de largo. Su diseño ha atraído el reconocimiento internacional como un símbolo de la creatividad y aprovechamiento de los espacios.

Desde la calle apenas se percibe. Una línea vertical de vidrio, casi invisible, se cuela entre dos edificios de épocas muy distintas. No hay fachada reconocible ni gesto arquitectónico evidente. Y, sin embargo, ahí está una de las viviendas más extremas jamás construidas. Se trata de la Casa Keret, una instalación arquitectónica situada en el barrio de Wola, en Varsovia, que lleva al límite la idea misma de habitar.

La casa fue diseñada en 2011 por el arquitecto polaco Jakub Szczsny, fundador del estudio Centrala, y ocupa un vacío urbano de apenas un metro de ancho entre un edificio anterior a la Segunda Guerra Mundial y un bloque de viviendas construido tras la destrucción del antiguo gueto judío. Su anchura interior varía entre 92 centímetros en el punto más estrecho y 1,20 metros en el más amplio, con una superficie total de 14,5 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas.

Entrar en la Casa Keret es una experiencia casi corporal. Basta con estirar los brazos para tocar ambas paredes. El acceso se realiza mediante una escalera retráctil que, una vez plegada, se convierte en el suelo del primer nivel. En esa planta se concentran el salón, una pequeña cocina y el cuarto de baño —curiosamente, el espacio más ancho de la casa—. En la planta superior se encuentra el dormitorio, con cama doble y un pequeño escritorio. Todo está bañado por luz natural gracias al uso de paneles de vidrio y tonos claros, una estrategia clave para evitar la sensación de encierro.

Más allá del desafío dimensional, el proyecto nace con una intención simbólica clara. En declaraciones a Ouest France, Szczsny explicaba que su objetivo era “crear un puente entre dos épocas de la ciudad”, conectando una Varsovia anterior a la guerra con otra surgida tras la destrucción masiva del conflicto. “El 70 % de los edificios de Varsovia fueron destruidos durante o después de la Segunda Guerra Mundial. Es como si la ciudad hubiera olvidado parcialmente su pasado”, afirmaba el arquitecto.

La casa recibe su nombre del escritor y cineasta israelí Etgar Keret, hijo de supervivientes del Holocausto y primer ocupante del espacio. Para Keret, la vivienda no era solo un experimento arquitectónico, sino un lugar cargado de memoria. En la misma entrevista reconocía que, cuando Szczsny le habló por primera vez del proyecto, pensó que se trataba de una broma. Cambió de opinión al entender el carácter casi ascético del lugar, que él mismo comparó con el minimalismo de su escritura. Su intención fue transformar esa grieta urbana, testigo silencioso de la guerra, en una suerte de memorial íntimo y habitable.

Casa Keret: referente de la arquitectura extrema

Desde el punto de vista técnico, la Casa Keret es una estructura tridimensional de acero, revestida con madera contrachapada, paneles sándwich aislantes y espuma de poliestireno, todo ello cubierto por un paño de hormigón blanco. Debido a su singularidad, no cumple la normativa de edificación de Varsovia. Por ese motivo, el sistema de desagüe se diseñó de forma independiente —inspirado en el de las embarcaciones— y la electricidad se toma de uno de los edificios colindantes. Oficialmente, la vivienda está clasificada como instalación artística, con el apoyo del Ayuntamiento de Varsovia y la Fundación Polaca de Arte Moderno.

Tras ser habitada por Keret, la casa se abrió como residencia temporal para artistas, escritores y jóvenes creadores internacionales. Más de una década después, sigue siendo una referencia inevitable cuando se habla de arquitectura extrema, viviendas mínimas y ocupación de vacíos urbanos. No porque proponga un modelo de vida deseable o reproducible, sino porque demuestra que incluso un espacio de menos de un metro de ancho puede convertirse en un potente dispositivo arquitectónico, cultural y memorial.

