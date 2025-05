Ivo Tapia quinto en los 10K del Maratón de Mar del Plata

En diálogo con LA OPINION , Tapia analizó su rendimiento y valoró el resultado conseguido: “Un gran puesto, una gran carrera con mucho nivel. Estuve muy cerca, compartiendo el podio y peleando hasta el final. Fue un circuito muy duro, con un clima que no ayudó tanto y no me sentí del todo cómodo”.

“No me pude soltar en la carrera. Las sensaciones fueron esas: no me sentí suelto y con los condimentos que tenía la carrera no se pudo fluir más. Pero fue positivo. Un gran puesto, con gran nivel y en una gran carrera. Ahora queda seguir entrenando y buscar nuevos desafíos y nuevas marcas”, expresó.