lunes 17 de noviembre de 2025
    • Influencers de la gastronomía: nuevos críticos de redes sociales

    Con celulares en mano y miles de seguidores, creadores de contenido gastronómico marcan tendencia.

    17 de noviembre de 2025 - 13:45
    Empresarios gastronómicos sostienen que "algunos ayudan y generan tráfico, y otros, en cambio, distorsionan y venden algo que no es”. Además, reconocen que un buen contenido puede seducir visualmente, pero advierten: “La desilusión llega cuando la experiencia real no coincide con lo que muestran”.

    LA GACETA.

    “La irrupción de los influencers en la gastronomía es un hecho inevitable en esta época de contenidos digitales y visuales de alto impacto y de superficialidad”, sentencia Pietro Sorba, periodista, crítico enogastronómico y especialista en historia y antropología culinaria. Su mirada no es condescendiente: “Desde mi punto de vista, no suman valor al sector y distorsionan la percepción del público”.

    Preparar tus meriendas en casa puede resultar más económico que comprar productos empaquetados, además de reducir la probabilidad de terminar con un snack ultra procesado que no te saciará de verdad.

    Los secretos de un snack saludable
    La digitalización de las propinas emerge como un paso lógico en un sector que ya opera bajo dinámicas tecnológicas. Para los trabajadores, supone mayor transparencia y estabilidad; para los empresarios, una herramienta que impulsa la motivación y mejora la experiencia del cliente.

    Sector gastronómico: las propinas digitales avanzan y prometen duplicar los ingresos de los empleados

    Para Sorba, el contenido que circula en redes responde a otros criterios: “Apuntan a monetizar. La calidad es secundaria, no es el objetivo primario”. Lo vincula a un fenómeno más amplio: “La gastronomía amplió sus límites, pero perdió el eje y la calidad del contenido. Es un dato inconfutable”.

    El periodista señala que la transformación de la crítica gastronómica responde a un cambio en los medios: “Hace 30 años las recomendaciones salían en revistas o diarios, escritas por periodistas con formación, criterio y ética. Hoy el comportamiento de los usuarios también cambió. Observan con atención el contenido de las redes”.

    La gastronomía distorsionada

    El reconocido crítico gastronómico considera que los influencers deberían tener formación y responsabilidad ética. “Es una pena que no utilicen ese caudal de público para dar información de calidad”. Y lanza una advertencia: “Si una persona recibe dinero para hacer un comentario sin fundamentos, eso no es opinión. Es publicidad”. Para él, el verdadero riesgo es a largo plazo: “Vamos a tener generaciones con una idea distorsionada de la gastronomía verdadera. Es un gran desafío”.

    Mostrar lo bueno, corregir lo malo

    Franco Laquaire tiene 32 años, 184.000 seguidores en Instagram y un perfil donde se combinan gastronomía y promoción de productos. “Empecé de casualidad. Con mi ex novia hicimos una reseña de un sánguche de milanesa. Nos gustó y seguimos. Hoy es un trabajo, aunque lo vivo como un hobbie”.

    Laquire asegura que su objetivo es mostrar lo mejor de Tucumán y estimular a los emprendedores a mejorar: “Quiero que la gente vea qué opciones tiene, educar al público y también ayudar a los negocios a que analicen a la competencia”.

    En sus recorridas valora la relación precio-calidad y evita hablar mal de los lugares. Según cuenta, el 90% de las veces los dueños reciben bien las críticas. “A veces no les gusta, pero no me lo dicen directamente”. Y aunque su contenido apunta a lo constructivo, reconoce que lo polémico genera más interacción: “El video más visto es uno donde digo ‘Esta es la peor hamburguesa que comí en mi vida’. Lo vieron siete millones de personas”.

    Fuente: La Gaceta.

