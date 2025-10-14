martes 14 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Indec: la inflación de septiembre fue de 2,1% y acumuló 31,8% en los últimos 12 meses

    El Indec dio a conocer este martes el índice de precios minoristas del mes pasado en Argentina y están dentro de las previsiones realizadas.

    14 de octubre de 2025 - 16:13
    El Indec emitió los nuevos datos de la inflación.

    Tal como estimaban las consultoras privadas, la inflación tuvo una leve aceleración en septiembre: fue del 2,1% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este dato, la variación para los últimos doce meses fue de 31,8% y acumuló 22% en lo que va del 2025.

    Lee además
    inflacion e ingresos: seis de cada diez argentinos usan la tarjeta para gastos corrientes

    Inflación e ingresos: seis de cada diez argentinos usan la tarjeta para gastos corrientes
    el fin de semana largo tuvo mas turistas que el de 2024

    El fin de semana largo tuvo más turistas que el de 2024

    Los informes del Indec

    La cifra que dio a conocer esta tarde el organismo que conduce Marco Lavagna se registró en un mes de alta volatilidad cambiaria. Luego de la elección en la provincia de Buenos Aires, con la derrota por 13 puntos porcentuales de La Libertad Avanza (LLA), el dólar oficial tocó el techo de la banda cambiaria, por lo que se temía del traspaso a precios.

    Estimaciones privadas

    A nivel nacional, si bien en las consultoras privadas había consenso de que en septiembre hubo una aceleración que iba a llevar al indicador más cerca del 2%, discrepaban respecto a la magnitud.

    En la Fundación Libertad y Progreso, pronosticaban que la inflación sería del 2,4% por el importante impacto de precios regulados y servicios públicos, pero también por la depreciación del peso, que esperan continúe en los próximos meses.

    Un relevamiento más optimista tuvieron en la consultora C&T Asesores Económicos, que lidera Camilo Tiscronia. En el Gran Buenos Aires (GBA) consideran que hubo un alza del 2%. “Los componentes estacionales tuvieron un rol clave: indumentaria fue el rubro de mayor incremento, 4,7% mensual, un comportamiento habitual en septiembre por el cambio de temporada”, marcaron.

    En el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) el 6 de octubre, la mediana de las respuestas arrojó que la inflación de septiembre sería 2%.

    Un nivel en el que se mantendría en octubre, mientras que en noviembre presentaría otro salto a 2,2%, para volver a desacelerar en diciembre. Y estabilizarse en los primeros tres meses del 2026 en el rango de 1,7% a 1,8%.

    Temas
    Seguí leyendo

    Inflación e ingresos: seis de cada diez argentinos usan la tarjeta para gastos corrientes

    El fin de semana largo tuvo más turistas que el de 2024

    Came: las ventas minoristas pyme cayeron 4,2% septiembre contra septiembre

    Precio del pan: vuelve a aumentar y desde el rubro dicen que "la situación es insostenible"

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    inflacion e ingresos: seis de cada diez argentinos usan la tarjeta para gastos corrientes

    Inflación e ingresos: seis de cada diez argentinos usan la tarjeta para gastos corrientes

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Municipalidad de Pergamino. Se readecuarían secretarías y áreas del municipio.

    Javier Martínez reduce secretarías en el marco de su programa de austeridad
    Catalina Maglio (10) se encuentra internada en la sala de cuidados intensivos del Hospital Garrahan donde los especialistas de maxilofacial y diferentes especialidades pediátricas participaron de intervenciones quirúrgicas y de su tratamiento.

    Cata continúa evolucionando: los médicos le retiraron el respirador y su estado muestra avances alentadores

    Indec: la inflación de septiembre fue de 2,1% y acumuló 31,8% en los últimos 12 meses

    Indec: la inflación de septiembre fue de 2,1% y acumuló 31,8% en los últimos 12 meses

    Pami: cómo solicitar los anteojos gratuitos en octubre, paso a paso

    Pami: cómo solicitar los anteojos gratuitos en octubre, paso a paso

    Paro docente: alto acatamiento en las escuelas de Pergamino

    Paro docente: alto acatamiento en las escuelas de Pergamino