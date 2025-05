¿Puma o gato montés? En Pérez Millán creyeron rescatar un gatito pero era otro animal

"No tiene cara de gato"

Ya en su hogar, comenzó a notar que el animal no se comportaba como un gato doméstico. “Mi marido me decía que no tenía cara de gato, pero no le di importancia. Hasta que se lo mostré a una veterinaria, quien me dijo: ‘Qué lindo, pero eso no es un gatito común… es un gato montés o un puma.’”, contó entre risas.