miércoles 07 de enero de 2026
    Fotos clonadas y una web falsa: así operaba el acusado de estafar a más de 200 familias argentinas en Chile

    Los turistas perdieron hasta 1300 dólares por reservas en Viña del Mar. El responsable admitió las estafas y dio de baja la página.

    6 de enero de 2026 - 20:55
    Las estafas la realizaron desde un sitio web trucho que publicaba fotos clonadas de un complejo turítico inexistente.

    INTERNET

    Al menos 200 familias argentinas fueron víctimas de una masiva estafa en Viña del Mar, Chile, luego de contratar supuestos alojamientos turísticos que nunca existieron. El acusado operaba a través de una página web falsa, ofrecía alquileres a precios atractivos y exigía pagos anticipados, lo que le permitió recaudar hasta 1.300 dólares por reserva antes de desaparecer.

    El caso salió a la luz en las últimas horas y generó conmoción entre quienes planeaban pasar el verano en la costa chilena. Bajo el nombre de “Holiday Reñaca”, los estafadores ofrecían un supuesto departamento en el balneario Reñaca, pero todo era una fachada.

    La maniobra fue descubierta por una pareja mendocina, Valentina Funes y Facundo Maldonado, que trabaja en una inmobiliaria de Reñaca desde hace cinco años. Ellos notaron que los avisos de “Holiday Reñaca” usaban fotos robadas de un departamento real, el Holiday Park, publicadas originalmente en una página de reservas de hoteles.

    Los estafadores no solo copiaron las imágenes, sino también las reseñas y las puntuaciones. “Vos entrabas al perfil y veías las reseñas. Te ofrecían, además, un descuento solamente por su web”, relató Valentina.

    Para cerrar la trampa, enviaban comprobantes con un RUT y la razón social “Coference Spa” como cuenta destino. Incluso, una de las víctimas contrató el alojamiento falso a través de una reconocida agencia de viajes, pero el pago terminaba en la cuenta de WhatsApp de los estafadores.

    Ignacio Almenara, otro mendocino, contó que el año pasado se alojó en el verdadero Holiday Park. Tiempo después, vio el aviso trucho por Instagram y creyó que era el mismo lugar. “Al ver el verificado, supuse que se había actualizado. Éramos seis personas por 13 noches y hablamos con ese número por WhatsApp. Nos contestaron bastante mal, como ansiosos por cerrar el pago”, recordó.

    Atraídos por un supuesto descuento del 20%, Ignacio y sus amigos transfirieron 1328 dólares el 2 de noviembre para reservar el lugar para fin de año. “Pasaron los días y hasta Navidad no recibimos ninguna instrucción u hora del check in. El martes 30 nos enteramos de la estafa gracias a un posteo de RyH, descubrimos que nadie nos respondía en el WhatsApp del pago y vimos las reseñas negativas en Google Maps de otros argentinos”, lamentó.

    Al desconocer la transferencia ante el banco, descubrieron que la ubicación del estafador estaba marcada en la Isla de Pascua. Finalmente, consiguieron otro alojamiento en el centro de Reñaca y se acercaron al verdadero Holiday Park, donde les confirmaron que la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile ya estaba al tanto del caso.

    Valentina también advirtió que los posteos truchos aparecían desde agosto y que, tanto a ella como a su esposo, les llamaba la atención que no redirigían a una cuenta real en la red social.

    El caso ya está en manos de la PDI de Chile, que intenta dar con los responsables de la estafa. Mientras tanto, cientos de familias argentinas siguen buscando respuestas y advierten a otros turistas para que no caigan en la misma trampa.

    Christian Petersen fue dado de alta y continúa su evolución dentro de su casa.

    Christian Petersen rompió el silencio tras recibir el alta médica: "Me salvaron la vida"

