Ficha Limpia: las enseñanzas de un fracaso doloroso

Ignacio Maiztegui: "Los corruptos no deberían poder ocupar cargos públicos"

La primera, muy amarga y más evidente: en más de cuarenta años, los argentinos no logramos madurar una cultura democrática lo suficientemente robusta como para dejar al delito fuera del juego electoral. Primero, porque los partidos y frentes políticos no consideran importante seleccionar a sus líderes y candidatos bajo el más elemental tamiz de la honestidad, del que hubiera sido extraordinario -por innecesario- hablar hace sólo unas décadas atrás. Segundo, porque ese desdén por la transparencia y la honradez no es exigido y su ausencia tampoco es castigada por el electorado, evidente formateado en el más abyecto lugar común de la impunidad: "roba pero hace".