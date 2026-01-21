Falleció una persona por hantavirus en Arrecifes

La situación epidemiológica en territorio bonaerense genera preocupación tras confirmarse el fallecimiento por hantavirus de una persona que residía en la zona rural de Arrecifes.

El municipio de Arrecifes informó que el diagnóstico positivo se conoció este martes por la tarde. Ante la gravedad del hecho, las autoridades sanitarias activaron de inmediato los protocolos de investigación epidemiológica , realizando el seguimiento de los contactos estrechos de la víctima y reforzando las tareas de prevención en la zona.

Este nuevo deceso se suma a una seguidilla de casos fatales que pone en vilo a distintas localidades: General Belgrano: Recientemente falleció una niña de 10 años. Chacabuco/Junín: Un hombre de 59 años murió tras permanecer internado. Mar del Plata: Se registró el deceso de un hombre de 33 años a principios de enero. San Andrés de Giles: Un adolescente de 14 años perdió la vida por la misma causa.

Según el último informe del Ministerio de Salud de la Nación , Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos se encuentran en situación de brote desde julio de 2025. Los números en territorio bonaerense son alarmantes: se contabilizan 35 pacientes afectados, el doble que en el año 2024, con una tasa de letalidad que ronda el 34%.

Recomendaciones de Colegio de Veterinarios

El Colegio de Veterinarios de la Provincia (CVPBA) recordó que el contagio se produce principalmente por el contacto con secreciones de roedores (orina, heces y saliva). Para reducir riesgos, se recomienda:

Ventilación extrema: Antes de ingresar a lugares que permanecieron cerrados (galpones o viviendas rurales), ventilar al menos 30 minutos.

Limpieza segura: No barrer en seco para no levantar polvo. Usar una solución de una parte de lavandina por nueve de agua y utilizar barbijo N95.

Control de accesos: Sellar grietas y orificios por donde puedan ingresar roedores y mantener el pasto corto en los alrededores de la vivienda.

Aires acondicionados: Prestar especial atención a la limpieza de filtros y conductos, donde puede acumularse polvillo contaminado.