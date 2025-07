¿Es Mercedes Oviedo la tercera en discordia entre Nicolás Vázquez y Gime Accardi?

La separación entre Nicolás Vázquez y Gime Accardi, tras 18 años de relación, sigue dando que hablar. Aunque en su comunicado público ambos insistieron en que no hubo “terceros en discordia”, un video que se viralizó en redes sociales parece haber abierto la puerta a nuevas especulaciones… y a un nombre inesperado: Mercedes Oviedo .

En el ciclo Pasó en América, conducido por Tartu y Sabrina Rojas, no solo debatieron sobre el video, sino que fueron más allá. El panel empezó a indagar en las redes sociales de los protagonistas y encontraron un detalle llamativo: Mercedes Oviedo habría dejado de seguir a su esposo, el DJ internacional Mauricio Waddle. La panelista Aylén Bechara incluso agregó que Waddle se encontraba en España la semana pasada, mientras que su esposa compartía escena (y cercanía) con Vázquez en Buenos Aires.

Por ahora, ni Nico ni Mercedes se han pronunciado sobre el tema. Pero mientras el mundo del espectáculo observa con lupa cada movimiento, los indicios siguen sumándose y el interés por este supuesto nuevo romance crece día a día.

¿Será una simple amistad nacida en el escenario? ¿O estamos ante el comienzo de un nuevo capítulo en la vida amorosa de Nico Vázquez? El tiempo (y las redes) lo dirán.

Quién es Mercedes Oviedo

Pero, ¿quién es Mercedes Oviedo? La actriz de 42 años saltó a la fama gracias a su trabajo en Todos contra Juan, la serie que protagonizó Gastón Pauls y que fue un éxito en el Río de la Plata. Allí, la argentina interpretó a Luz Aguilera. Oviedo también fue parte de la telenovelas Dulce amor, Fanny la fan y Señores papis.

Oviedo estuvo varios años alejada de la actuación hasta que en 2023 regresó a las tablas de la mano de la comediaTom, Dicky y Harry, junto a Mariano Martínez, Bicho Gómez, Yayo Guridi, María Valenzuela, Jorge Noya y Gabriela Sari. "No aparecían propuestas y estaba muy abocada a la maternidad", dijo en referencia a Vicente, su hijo nacido en 2020, en plena pandemia, y fruto de su romance con Mauricio Waddle. “Cuando pasan tantos años de no trabajar y estás con la cabeza en otro lado, un poco te olvidás lo que te gustaba, lo que lo disfrutabas. Me encanta actuar, disfruto subiéndome a un escenario".