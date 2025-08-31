En Arrecifes hay más de 80 familias evacuadas por el desborde del río generado por las intensas lluvias en la región

Las intensas lluvias que se registraron durante el fin de semana en toda la región norte de la provincia de Buenos Aires provocaron el desborde del río Arrecifes y obligaron a desplegar un amplio operativo de evacuación en distintos barrios de la ciudad.

A última hora del domingo, más de 80 vecinos habían sido trasladados al microestadio municipal, mientras las autoridades advertían que la situación seguía siendo delicada debido a que las precipitaciones no cesaban.

El intendente Fernando Bouvier informó pasadas las 20:00, a través de sus redes sociales, que personal de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios, con el apoyo de cuarteles de localidades vecinas, continuaba trabajando contrarreloj para asistir a las familias afectadas. “La verdad es que es muy triste, muy lamentable, pero seguimos con la evacuación. El clima sigue siendo adverso y la preocupación es mucha. Estamos trabajando arduamente para estar cerca de la gente y trasladarla rápidamente al microestadio”, expresó el jefe comunal en un mensaje grabado.

El fenómeno comenzó a complicarse en horas de la madrugada del domingo, cuando el nivel del río comenzó a subir con rapidez debido al aporte de agua proveniente de localidades aguas arriba, donde también se registraron lluvias intensas. Durante el día, las calles próximas a la ribera quedaron anegadas y varios hogares se vieron rodeados por el agua, lo que motivó el inmediato despliegue de los equipos de emergencia.

Embed - Fernando Bouvier on Instagram: "Informe actual sobre el estado del Tiempo en nuestra Ciudad y sobre los evacuados!!"

Desde el municipio precisaron que el operativo se realiza de acuerdo con un plan previamente elaborado para este tipo de contingencias, que contempla la intervención conjunta de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y distintas áreas del Ejecutivo municipal. “Nos encontramos a esta hora en plena tarea de sacar a las familias de sus domicilios y recibirlas en el microestadio, que está preparado como centro de evacuados”, añadió Bouvier.

La situación generó escenas de angustia entre los vecinos que debieron abandonar sus hogares de manera repentina, muchos de ellos llevando sólo lo indispensable. Personal de las áreas de Desarrollo Social y Salud municipal asiste a los evacuados con alimentos, abrigo y atención médica.

Si bien hasta el momento no se reportaron personas heridas, las autoridades remarcaron que la principal preocupación es la persistencia de las lluvias y la crecida constante del río, que impiden establecer un horizonte claro sobre cuándo podrán regresar las familias a sus viviendas.

Arrecifes no es la única ciudad afectada: en otros distritos de la región también se reportaron anegamientos, calles cortadas y complicaciones en la circulación. Sin embargo, en esta localidad la magnitud del desborde del río generó una emergencia de mayor envergadura que aún no muestra señales de mejorar.

“Estamos recibiendo agua de localidades vecinas y el río lamentablemente sigue en suba. Vamos a seguir trabajando toda la noche para resguardar a las familias”, concluyó el intendente en su mensaje, agradeciendo la solidaridad de los cuarteles de bomberos que se sumaron a colaborar.