miércoles 28 de enero de 2026
    • Emotivo mensaje por el nacimiento de un bebé frente al Hospital de Arrecifes

    Un auto estacionado llamó la atención por un mensaje simple por el nacimiento de un bebé, lleno de amor. La imagen se volvió viral en redes sociales.

    28 de enero de 2026 - 06:40
    El nacimiento del bebé Mateo, previsto para el pasado lunes 26 de enero de 2026, para los padres significaba el número que los identificaba porque sus fechas de nacimiento coinciden en la ubicación del día en cada mes; el papá el 26 de febrero y la mamá el 26 de mayo.

    Emotivo mensaje en redes sociales

    Una escena cargada de emoción se vivió este lunes por la noche en Arrecifes, ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires, frente al Hospital Santa Francisca Romana. Un Volkswagen Gol estacionado sobre avenida Merlassino al 800 captó la mirada de quienes pasaban por el lugar por un mensaje escrito en su luneta trasera.

    “Papá y mamá primerizos, yendo al hospital para recibir a Mateo”, decía el texto, acompañado por fechas que contaban una historia familiar muy particular. Según se puede ver en la imagen, el papá nació un 26 de febrero, la mamá un 26 de mayo y Mateo llegó al mundo el 26 de enero, una coincidencia que terminó de emocionar a quienes se detuvieron a leer el mensaje.

    La frase “Yendo al Hospital”, escrita con una sonrisa dibujada, completaba la escena. Simple, directa y cargada de felicidad. La imagen fue compartida por Radio-News Arrecifes, medio local que difundió la postal en sus redes sociales, donde rápidamente se viralizó y generó mensajes de cariño y felicitaciones para la familia.

    En la publicación de Facebook del medio local Radio-News Arrecifes, los mensajes de los vecinos reflejaron el clima de alegría que generó la escena. “Felicitaciones, aguante el 26”, escribió Ami Sim, mientras que Grise Deleglise destacó: “Sin dudas el número 26 les trae suerte. Bienvenido Mateo”.

    Hubo también bendiciones y palabras simples, pero sentidas. Entre ellas, Marisol Romero compartió uno de los mensajes más emotivos: “Mateo me dio este hermoso título de abuela, re feliz. Le tocó una mamá maravillosa y un papá todo corazón”. La llegada de Mateo se convirtió en una pequeña historia compartida que unió a toda la comunidad.

