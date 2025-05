Emergencia total en Salto: el río superó los 10 metros y ya afectó a 9.000 personas

Los equipos de emergencia trabajan sin descanso desde el viernes a las 14:00, cuando comenzaron con un primer rescate de un animal. Desde entonces, no han frenado. “Estamos haciendo rescates durante la noche, algo que no solíamos hacer, pero la urgencia lo requiere. La peligrosidad es alta: no se ve, el agua tiene correntadas fuertes y no se puede calcular por dónde se mueven las embarcaciones”, advirtió Lori.