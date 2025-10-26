Elecciones: transporte gratis, voto obligatorio, sanciones y mañana normalidad escolar

Con el transporte público gratuito, los operativos de limpieza en las escuelas y la organización general del proceso de elecciones, Pergamino afrontará hoy otra jornada democrática clave. El objetivo es que nadie quede sin votar por motivos económicos, laborales o de distancia, reafirmando el compromiso con la participación ciudadana y el fortalecimiento de las instituciones.

De esta manera, cada voto volverá a ser una herramienta de expresión colectiva y un acto de responsabilidad cívica. En ese marco, el Estado busca garantizar las condiciones necesarias para que los pergaminenses puedan ejercer su derecho y contribuir, una vez más, al fortalecimiento de la democracia argentina.

“Se dispuso la gratuidad del servicio público de transporte automotor durante estas elecciones nacionales cuando se elegirán diputados nacionales. La medida, que ya había sido aplicada en los comicios provinciales del 7 de septiembre, tiene como objetivo garantizar que los pergaminenses se trasladen al lugar de votación sin impedimentos económicos”, explicaron a LA OPINION.

El servicio gratuito en las jornadas electorales es una herramienta fundamental para la participación democrática y la igualdad de oportunidades; “nuestra responsabilidad es garantizar que ningún ciudadano vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte”, subrayó el informe y agregaron que “el transporte público no es un medio de movilidad, sino un instrumento de integración y de fortalecimiento institucional. Por eso, hemos dispuesto que las empresas refuercen sus frecuencias para que todos puedan viajar de manera ágil y segura”.

Habrá colectivos gratis en estas elecciones.

Voto obligatorio y sanciones

Por segunda vez en el año, los pergaminenses volverán a las urnas. Esta vez, la elección será para renovar las bancas de diputados nacionales. En un contexto en el que la participación ciudadana viene mostrando una tendencia descendente, muchos vecinos se preguntan qué ocurre si alguien decide no concurrir a votar.

En la Argentina, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 años y hasta los 70. Quienes no se presenten a votar sin justificación ante la Justicia Electoral deberán enfrentar multas económicas y sanciones administrativas que quedan asentadas en el Registro de Infractores al Deber de Votar.

Los electores que se encuentren dentro de una distancia de 500 kilómetros de su centro de votación deben asistir de manera obligatoria. Si no lo hacen y no presentan una constancia que justifique su ausencia, serán sancionados con una multa económica. Cuantas más infracciones se acumulen, mayor será el monto a abonar.

De acuerdo con el Artículo Nº 125 del Código Electoral Nacional, las multas por no ir a votar en las elecciones nacionales de 2025 van desde los 50 hasta los 500 pesos, según la cantidad de faltas cometidas. La primera infracción implica un pago de 50 pesos, la segunda asciende a 100, la tercera a 200, la cuarta a 400 y, a partir de la quinta o más, el monto se elevará a los 500 pesos.

Esta sanción se aplica a los electores mayores de 18 y menores de 70 años que no justifiquen su ausencia dentro de los 60 días posteriores a la elección. Si el ciudadano no presenta la justificación, su nombre queda incorporado al Registro de Infractores, lo que puede generarle inconvenientes para realizar determinados trámites oficiales o acceder a cargos públicos.

El pago de la multa puede realizarse de manera digital, a través del sitio web de la Cámara Nacional Electoral (CNE), utilizando medios de pago electrónicos o billeteras virtuales. También puede hacerse de forma presencial en las sucursales del Banco de la Nación Argentina, con dinero en efectivo o transferencia bancaria.

Elecciones, quiénes están exceptuados

Existen casos en los que la ley contempla excepciones al deber de votar. Los jueces y sus auxiliares que deban cumplir funciones en la jornada electoral están exceptuados de concurrir a las urnas, así como las personas que el día de los comicios se encuentren a más de quinientos kilómetros de su lugar de votación y puedan acreditar que el alejamiento responde a motivos razonables.

También quedan exentos los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, cuya situación deberá ser certificada por médicos del servicio de sanidad nacional o por profesionales oficiales provinciales o municipales. En ausencia de estos, podrán recurrir a médicos particulares. Finalmente, se incluye al personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones laborales deban cumplir tareas impostergables durante el desarrollo de la elección.

En todos los casos, los electores deberán acreditar la causal correspondiente mediante la documentación o certificación policial y médica exigida por la normativa, para evitar su inclusión en el registro de infractores.

Mañana, clases normales en Pergamino

Tras las elecciones de hoy, mañana lunes 27 las clases se desarrollarán con normalidad en todas las escuelas de Pergamino, incluso en aquellas que funcionen como centros de votación. Así lo dispuso el Gobierno provincial, tal como ya se había hecho tras los comicios del 7 de septiembre.

La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense explicó que “al día siguiente de los comicios provinciales del 7 de septiembre y nacionales del 26 de octubre, las clases se desarrollarán con normalidad y en el horario habitual en todas las escuelas afectadas como centros de votación”.

Para hacerlo posible, se implementará un amplio operativo de limpieza y desinfección que comenzará inmediatamente después del cierre de los comicios y del recuento de votos, entre las 18:00 y las 24:00 de hoy. Las tareas incluirán la limpieza y orden de aulas, sanitarios, mobiliario y espacios comunes. Según estimaciones oficiales, se requerirán unas seis horas de trabajo por cada cuatro mesas electorales.

Con el propósito de garantizar que el operativo post electoral se realice en tiempo y forma, el Gobierno bonaerense dispuso un bono especial para el personal auxiliar de las escuelas donde se vote. “Creamos un suplemento no remunerativo y no bonificable de 46.900 pesos destinado a los auxiliares de las escuelas estatales”, señalaron ayer fuentes consultadas por LA OPINION.