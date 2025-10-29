miércoles 29 de octubre de 2025
    • Elecciones: recuento de votos y la Justicia pidió debatir Paso y BUP rumbo a 2027

    La Cámara Nacional Electoral inauguró el escrutinio definitivo de las elecciones y dejó un mensaje a los partidos para dentro de dos años.

    29 de octubre de 2025 - 16:16
    Empezó una nueva etapa luego de las elecciones.
    Elecciones: en el Partido de Pergamino, alrededor de 30 mil personas no fueron a votar
    Elecciones: ¿Cuál es la multa por no haber ido a votar?

    “Quedarán para los próximos meses, para el año 2026, cómo se continúa con este nuevo instrumento de votación. Hay un enorme desafío que tiene que ver con las Paso y la Boleta Única Papel (BUP). Cómo reintegrar o cómo recuperar el sistema democrático y de organización de los partidos políticos”, expresó Ramos Padilla al inaugurar el recuento que se lleva adelante en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata.

    Lo que sigue después de las elecciones

    Allí, fiscales y autoridades de los principales partidos participarán durante varios días del escrutinio que, hasta el 99% escrutado el domingo, arrojó un triunfo a la lista de La Libertad Avanza sobre Fuerza Patria por 0,54%. Y aunque como se informó faltaron contar” 132.789 sufragios, es difícil que haya un cambio de fondo, salvo que sean muchas las mesas observadas.

    Hasta el momento, La Libertad Avanza cosechó 3.605.127 votos (41,45%) en la categoría de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, seguida por Fuerza Patria con 3.558.527 sufragios (40,91%). Esto permitió meter 17 legisladores a la alianza de Javier Milei y 16 al peronismo.

    El futuro de las Paso

    Ramos Padilla recordó que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias fueron suspendidas en esta elección en la provincia de Buenos Aires, pero consideró que el debate sobre su continuidad “sin lugar a dudas se va a dar el año que viene”. Y dejó un mensaje: “Una pequeña sugerencia a los candidatos electos: poder actuar con tiempo es siempre una herramienta que fortalece los sistemas electorales” para evitar que la discusión “se haga en un año no electoral”.

    Sin embargo, el magistrado no sólo hizo hincapié en las primarias y en futuro de la BUP, ya que sumó una polémica que tiene que ver con la subrepresentación bonaerense en el Congreso. “Elegimos 35 diputados, son 70 los diputados bonaerenses, pero representan casi el 40% del padrón electoral. El debate sobre la representación, la modernización y el fortalecimiento de la vida partidaria son temas que también estamos con ganas de participar”, cerró.

    Hospital San José integra la red de nosocomios para tratar a tiempo los ACV
    Provincia de Buenos Aires: oficializan el cronograma de pago para los estatales

    Elecciones: recuento de votos y la Justicia pidió debatir Paso y BUP rumbo a 2027

    Pergamino se ilumina de rojo en el marco de la Lucha contra la Poliomielitis

    Municipalidad de Pergamino: el presupuesto 2026 será un 33% superior al de este año