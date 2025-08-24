Elecciones: despliegue logístico y simulacro electoral en 41 establecimientos del Partido

Con miras a las elecciones del domingo 7 de septiembre , Pergamino y las localidades del Partido ya se encuentran en plena etapa de organización de un complejo operativo logístico que busca garantizar que la jornada democrática se desarrolle con normalidad, transparencia y eficiencia. Como parte de esa preparación, ayer se realizó un simulacro electoral en 41 establecimientos educativos, distribuidos tanto en la ciudad cabecera como en los pueblos de campaña, que permitió poner a prueba la estructura operativa que se desplegará el día de la votación.

Este simulacro no solo involucró a autoridades electorales, sino también a personal contratado especialmente para el traslado y la transmisión de telegramas, choferes y vehículos afectados al operativo. En total, fueron 41 las personas encargadas de llevar adelante la transmisión de telegramas desde cada establecimiento escolar, bajo la órbita del Correo Argentino , que dispondrá de personal propio para cumplir con esta función clave en la etapa del escrutinio provisorio.

Respecto a la logística también incluyó un parque automotor de 20 vehículos, compuesto por 10 camionetas de media tonelada y 10 automóviles livianos, con sus respectivos 20 choferes, quienes serán responsables de garantizar el traslado seguro de la documentación electoral. Cada vehículo contó con un recorrido asignado para esta ocasión y un cronograma preciso, lo que asegura la cobertura de los establecimientos habilitados.

El simulacro contempló tanto las escuelas de la ciudad de Pergamino como las de las localidades rurales. Esta amplitud responde a la necesidad de ensayar las condiciones reales que se presentarán el 7 de septiembre, en un Distrito extenso que combina zonas urbanas de alta concentración poblacional con parajes rurales donde el acceso requiere mayor previsión y coordinación.

“En cada elección, los pueblos son tan importantes como la ciudad, y por eso la planificación logística debe contemplar la totalidad del Partido”, remarcan desde el Comando Electoral Provincial dado que este simulacro se llevó adelante en todos los distritos bonaerenses. De allí la importancia de haber hecho un ejercicio completo que incluya las variables de distancia, tiempos de traslado y conectividad.

Uno de los aspectos centrales que se ponen a prueba en estos simulacros es el sistema de transmisión de telegramas, es decir, el envío inmediato de los resultados desde las mesas de votación hacia el centro de cómputos. Este paso resulta esencial para dotar de transparencia y agilidad al proceso electoral, ya que permite que los primeros datos oficiales comiencen a difundirse en pocas horas después del cierre de las urnas.

Cada establecimiento cuenta con un responsable de transmitir el telegrama a través de los canales seguros previstos por el Correo Argentino, que en esta oportunidad contrató a 41 personas específicamente para esa tarea. De esta manera, según explicaron desde la Provincia, se asegura la independencia y profesionalización de la operatoria, evitando sobrecargas en las autoridades de mesa y garantizando que la información fluya con precisión.

Elecciones y la comunidad

El simulacro también sirvió para reforzar la importancia de la participación ciudadana en los comicios. El próximo domingo 7 de septiembre, miles de pergaminenses tendrán la oportunidad de elegir a sus representantes en un marco democrático que exige, además de compromiso cívico, una sólida estructura de apoyo organizativo.

Cabe señalar que la Junta Electoral provincial está presidida por la jueza Hilda Kogan, y el Juzgado Federal de Alejo Ramos Padilla prestará colaboración a pedido de las autoridades bonaerenses, en el marco de un convenio específico.

En los comicios provinciales se renovarán diputados y senadores bonaerenses, concejales y consejeros escolares. Para asegurar su correcto desarrollo, el Gobierno avanza en un operativo logístico y de seguridad sin precedentes.

“El comando electoral provincial ya está trabajando”, afirmaron ayer desde el Gobierno provincial y definieron tareas precisas para cada fuerza. Las unidades especiales como UTOI, Caballería e Infantería estarán además dentro de los establecimientos educativos, mientras que los efectivos de comisarías operarán fuera del perímetro escolar. Además, cada agente será asignado en su zona de residencia habitual.

Sobre estas instancias y lo que se prepara, se destaca la magnitud del operativo ya que detrás de cada elección hay un trabajo silencioso pero imprescindible, que involucra a instituciones, organismos y personas que, con responsabilidad y discreción, hacen posible que el voto de cada ciudadano se traduzca en resultados claros y confiables.

Concluido el simulacro, las autoridades consideraron exitoso el ejercicio, ya que permitió ajustar detalles y prever situaciones que podrían surgir el día de la elección. El ensayo dejó en claro que Pergamino se encuentra preparado para afrontar la jornada, tanto en la ciudad como en los pueblos.

El domingo 7 de septiembre será, sin dudas, un día trascendental para la vida democrática local. Y gracias a un trabajo minucioso de planificación y logística, cada pergaminense podrá ejercer su derecho al voto con la certeza de que su elección será respetada y resguardada.