El futuro de la medicina privada en jaque: el caso Bahía Blanca y una alarma que ya suena en Pergamino

La estructura de costos del sistema privado de salud ya no cierra. En muchos casos, prestar un servicio genera más pérdidas que dejar una cama vacía. El motivo central es el desfase entre los costos crecientes y los ingresos congelados.

Desde 2020, la inflación acumulada en medicamentos an algunos casos supera el 3000 %, lo que impacta de manera directa en el costo de cada prestación. A eso se suman subas de insumos médicos por encima del 500 %, y aumentos de tarifas y salarios que no encuentran compensación. Sin embargo, las obras sociales estatales —principalmente PAMI e IOMA, que concentran más del 60 % de la facturación del sector en ciudades del interior— no actualizaron sus pagos en la misma proporción. En muchos casos, los aumentos propuestos rondan apenas el 3 % o 5 %, cuando el sector estima que sería necesario un ajuste del 30 % o más solo para equilibrar las cuentas.