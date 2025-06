"A diferencia de nosotros, San Pedro jugó el partido como si fuera una final"

“Se dio un partido raro, medio complicado porque la cancha estaba en muy malas condiciones y nos perjudicó al igual que algunos fallos del árbitro, sin poner excusas con esas dos cuestiones pero nos perjudicaron, más allá de no influir en el resultado”, lamentó Polo, en diálogo con LA OPINION.

Asimismo, destacó que “San Pedro es un equipo combativo y muy duro, que juega mucho al pelotazo, aunque cada uno lo hace como puede con las armas que tiene, sin ánimo de crítica, a diferencia de Pergamino que es un equipo que intenta jugar a la pelota y en un campo de juego en muy malas condiciones fue una ventaja para ellos”.

“Más agresivos en ofensiva”

El entrenador indicó que de cara al próximo partido (podría ser el miércoles próximo a las 20:00 en el estadio de Juventud) frente a Chacabuco (derrotó de local 3 a 0 a Junín) “vamos a tocar algunas piezas para que seamos más agresivos en ofensiva”. Y agregó que “en una cancha amplia y con buen piso como la de Juventud no habrá excusas y no quedará otra que ganar para no quedar lejos de los dos primeros”.