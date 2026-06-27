El auge de los interiores cálidos: por qué vuelven las texturas, la madera y los tonos tierra

En un mundo cada vez más acelerado, los hogares buscan recuperar su costado más humano. La tendencia de los interiores cálidos surge como respuesta a la frialdad del minimalismo extremo y propone volver a lo esencial: texturas que invitan al tacto, madera que transmite autenticidad y paletas de tonos tierra que evocan calma.
Esta corriente no solo redefine la estética, también transforma la manera en que habitamos los espacios, convirtiéndolos en refugios de bienestar y conexión con lo natural.
Un cambio de paradigma
La estética ultraminimalista, con espacios blancos y superficies brillantes, empieza a ceder terreno. Hoy, la búsqueda se orienta hacia ambientes que transmitan bienestar, cercanía y conexión con lo orgánico. La casa deja de ser un espacio de exhibición para convertirse en refugio emocional.
Por otro lado, las superficies rugosas, los tejidos artesanales y los revestimientos con relieve aportan dimensión y carácter. Alfombras de fibras naturales, paredes con acabados mate y cerámicas con imperfecciones intencionales son algunos ejemplos de cómo las texturas enriquecen la experiencia sensorial.
La madera como protagonista
La madera vuelve a ocupar un lugar central en muebles, pisos y detalles arquitectónicos. Desde robles claros hasta nogales oscuros, su veta marcada aporta calidez y autenticidad. Además, se combina con materiales contemporáneos como el metal negro o el vidrio estriado, logrando un equilibrio entre tradición y modernidad.
Tonos tierra y paletas orgánicas
Beige, terracota, arena y marrones profundos dominan la paleta cromática. Estos colores transmiten calma y atemporalidad, y se integran fácilmente con verdes suaves y acentos oscuros. La idea es recrear la sensación de naturaleza dentro del hogar.
Consejos prácticos para aplicar la tendencia
- Sustituí superficies frías por materiales texturados que aporten dimensión.
- Incorporá madera natural en muebles o detalles arquitectónicos para sumar calidez.
- Apostá por una paleta tierra que genere ambientes relajados y acogedores.
- Sumá textiles como alfombras de fibras o mantas tejidas para reforzar la sensación hogareña.
- Combiná lo orgánico con lo contemporáneo: madera + metal negro o vidrio estriado.
Fuente: Oh La Lá.