El auge de los interiores cálidos: por qué vuelven las texturas, la madera y los tonos tierra

Después de años dominados por el minimalismo frío y las superficies lisas, los interiores recuperan su costado más humano.

En un mundo cada vez más acelerado, los hogares buscan recuperar su costado más humano. La tendencia de los interiores cálidos surge como respuesta a la frialdad del minimalismo extremo y propone volver a lo esencial: texturas que invitan al tacto, madera que transmite autenticidad y paletas de tonos tierra que evocan calma.

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Esta corriente no solo redefine la estética, también transforma la manera en que habitamos los espacios, convirtiéndolos en refugios de bienestar y conexión con lo natural.

La estética ultraminimalista, con espacios blancos y superficies brillantes, empieza a ceder terreno. Hoy, la búsqueda se orienta hacia ambientes que transmitan bienestar, cercanía y conexión con lo orgánico. La casa deja de ser un espacio de exhibición para convertirse en refugio emocional.

Por otro lado, las superficies rugosas, los tejidos artesanales y los revestimientos con relieve aportan dimensión y carácter. Alfombras de fibras naturales, paredes con acabados mate y cerámicas con imperfecciones intencionales son algunos ejemplos de cómo las texturas enriquecen la experiencia sensorial.

La madera como protagonista

La madera vuelve a ocupar un lugar central en muebles, pisos y detalles arquitectónicos. Desde robles claros hasta nogales oscuros, su veta marcada aporta calidez y autenticidad. Además, se combina con materiales contemporáneos como el metal negro o el vidrio estriado, logrando un equilibrio entre tradición y modernidad.

Tonos tierra y paletas orgánicas

Beige, terracota, arena y marrones profundos dominan la paleta cromática. Estos colores transmiten calma y atemporalidad, y se integran fácilmente con verdes suaves y acentos oscuros. La idea es recrear la sensación de naturaleza dentro del hogar.

Consejos prácticos para aplicar la tendencia

Sustituí superficies frías por materiales texturados que aporten dimensión.

Incorporá madera natural en muebles o detalles arquitectónicos para sumar calidez.

Apostá por una paleta tierra que genere ambientes relajados y acogedores.

Sumá textiles como alfombras de fibras o mantas tejidas para reforzar la sensación hogareña.

Combiná lo orgánico con lo contemporáneo: madera + metal negro o vidrio estriado.

Fuente: Oh La Lá.