Douglas Haig se prepara para ir por otra alegría en casa y seguir prendido arriba

Douglas 2.jpg

El rival de turno, Sportivo Belgrano, segundo con 17 puntos, llegará a Pergamino con dos triunfos consecutivos sobre sus espaldas, el último de visitante ante Independiente de Chivilcoy (2 a 1). El equipo que dirige el salteño Sergio Maza es el otro equipo que quiere poner en riesgo el liderazgo de Gimnasia de Chivilcoy y para el partido ante el “Rojinegro” no presentaría cambios en el once inicial. La probable formación es: Santiago Roggero; Leonardo Ferreyra, Braian Camisassa, Camilo Alessandria y Tomás Penessi; Facundo Hang, Enzo Avaro, Jeremías Giménez y Matías Jaime; Tomás Attis y Alfio Lehnman.

Live Blog Post Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "El próximo domingo, Douglas Haig volverá a ser local en el estadio “Miguel Morales”, luego del triunfo 1 a 0 frente a Sportivo Las Parejas en el cierre de la primera rueda de la Zona 3 del Torneo Federal A de fútbol. En dialogo con LA OPINIÓN, el arquero del rojinegro, Ezequiel Bacher, comentó como se preparan para el próximo encuentro. #douglashaig" View this post on Instagram A post shared by Diario LA OPINION (@laopinionline)

Partidos y árbitros

El programa de partidos de la décima fecha de la Zona 3 a disputarse el domingo es: 15:00, Independiente de Chivilcoy vs. Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy (árbitro: Fernando Marcos de Bahía Blanca); 16:00, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. 9 de Julio de Rafaela (Marcos Liuzzi de Ayacucho); 16:00, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay vs. El Linqueño (Matías Billone Carpio de Córdoba); 16:05, Douglas Haig vs. Sportivo Belgrano de San Francisco (Darío Sandoval de Concordia); y 17:00, Ben Hur de Rafaela vs. Sportivo Las Parejas (Nelson Bejas de Tucumán).