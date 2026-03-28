Diario LA OPINION celebró el aniversario 109 de su vínculo con la comunidad

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    28 de marzo de 2026 - 16:06
    Lucas Marino Aguirre junto a los ganadores de los premios Impronta: Jorge Linares; Juan Bautista Motta y Javier Sanguinetti.

    Lucas Marino Aguirre junto a los ganadores de los premios "Impronta": Jorge Linares; Juan Bautista Motta y Javier Sanguinetti.

    LA OPINION
    Juan Bautista Motta, junto a su familia.

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    Jorge Linares fue uno de los homenajeados con el premio Impronta.

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    Javier Sanguinetti y los integrantes de la Fundación que desarrolló un espacio educativo de calidad a través de Teams Scholl.

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    La conductora Marisa Flores.

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    Marisa Flores y Lucas Marino Aguirre.

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    Lucía Armanino, Marcos Bidondo, Matías Pascali y Xavier Manzocco.

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    LA OPINION
    Leticia Santinelli, Marisa Flores y Diego Morello.

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    LA OPINION
    Néstor Suárez, Alfonso Godoy, Carolina Yacobone, Fernando Bongiovanni, Luciano Zuccarelli, Guillermo Baduy y Eduardo Flores.

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    Xavi, Matías; Lucía, Luciano, Caro; Marcos, Néstor, Alfonso, Caro, Lucas, Paula, Fernando, Lucho, Adriana, Toto, Edu y Vivi del staff de LA OPINION.

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