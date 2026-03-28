Diario LA OPINION celebró el aniversario 109 de su vínculo con la comunidad

Lucas Marino Aguirre junto a los ganadores de los premios "Impronta": Jorge Linares; Juan Bautista Motta y Javier Sanguinetti.
Juan Bautista Motta, junto a su familia.
Jorge Linares fue uno de los homenajeados con el premio Impronta.
Javier Sanguinetti y los integrantes de la Fundación que desarrolló un espacio educativo de calidad a través de Teams Scholl.
La conductora Marisa Flores.
Marisa Flores y Lucas Marino Aguirre.
Lucía Armanino, Marcos Bidondo, Matías Pascali y Xavier Manzocco.
Leticia Santinelli, Marisa Flores y Diego Morello.
Néstor Suárez, Alfonso Godoy, Carolina Yacobone, Fernando Bongiovanni, Luciano Zuccarelli, Guillermo Baduy y Eduardo Flores.
Xavi, Matías; Lucía, Luciano, Caro; Marcos, Néstor, Alfonso, Caro, Lucas, Paula, Fernando, Lucho, Adriana, Toto, Edu y Vivi del staff de LA OPINION.
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