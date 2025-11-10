Día de la Tradición: algunos platos típicos para celebrar en este 10 de noviembre

Las empanadas, el locro, las tortas fritas y los pastelitos son algunos de los platos infaltables en la mesa argentina de los festejos patrios.

El 10 de noviembre es el Día de la Tradición , una fecha que rinde homenaje a José Hernández, el creador del Martín Fierro. En este tipo de celebraciones nacionales, las familias aprovechan a festejar con comidas típicas de la cultura criolla y qué mejor que recordar algunos platos. Se trata de una efeméride establecida a través de la Ley Nacional N°21.154 de 1975.

Dulces o salados, en todos los hogares argentinos siempre hay algún plato que nunca falta y que contiene ingredientes específicos que los distinguen de otros. El dulce de leche, el membrillo, las legumbres, el zapallo, la papa, el choclo y la harina, son algunas de las exquisiteces que aparecen en la mesa de la gran mayoría de los hogares del país en cada fecha patria.

Esta comida nunca falta en cada evento nacional. Se trata de una fina masa de pan, masa quebrada u hojaldre rellena con una preparación salada o dulce y cocina al horno o frita. El relleno de las empanadas puede incluir carnes rojas, blancas, pescado, verduras, legumbres y frutas.

En nuestro país, las empanadas tienen diversas características según la región en la que se cocinan, siendo de las más famosas la tucumana, la salteña y las jujeñas. En la provincia de Buenos Aires, las empanadas son muy parecidas a las de Tucumán, aunque algo más grandes, y los rellenos más comunes son carne de vaca, pollo, humita, verdura y jamón y queso.

El locro es una especie de guiso de origen prehispánico y preincaico, a base de zapallo, maíz y papas. Hay varios tipos clásicos de locro, el de maíz, el de porotos, el de mandioca y el de trigo. Aunque el locro tiene orígenes indoamericanos, su preparación argentina tiene aportes gastronómicos europeos como el chancho, los chorizos y mondongo.

Este plato se lo prepara según diversas recetas, siendo lo único que se repite en todas ellas su base de vegetales y el modo de cocción a fuego lento durante varias horas. Según la región, es con qué tipo de carne se lo prepara: carne fresca, charqui, tripa gorda, chinchulín, mondongo, embutidos y costillas o despojos de chancho.

Humita

Típico plato nacional, basado en el maíz o choclo, que se prepara en dos tipos: a la olla y en chala. Se trata de una pasta o crema que se realiza rallando o desgranando los granos del mismo. Esta crema puede mezclarse con zapallo, cebolla, ají morrón, leche, queso y condimentos como la sal, albahaca, pimentón y comino.

La humita en chala se prepara poniendo un poco de esa pasta dentro de un paquetito que se forma con 2 chalas limpias, que se cocinan en agua salada hirviendo durante aproximadamente una hora. Además, se le suele decir «humita» al relleno de este alimento que se le agrega a una empanada.

Tortas fritas

Se trata de una masa achatada y con forma redondeada que es similar a la del pan. Se compone de harina de trigo, agua tibia y sal, aunque existen variantes en su preparación en función de distintos agregados como levadura, huevos, leche, azúcar, manteca o grasa.

En el desayuno, en la merienda; siempre con el mate. Aunque la mayoría del público las prefiere saladas, muchas personas les agregan azúcar, membrillo o dulce de leche una vez fritas.

Buñuelos

Otro plato dulce a base de masa de harina frita con forma circular. La misma puede mezclarse con agua, leche, huevo o levadura y puede llevar un relleno que puede ser dulce o salado. Mayormente son espolvoreados con azúcar.

Se le pueden agregar otros alimentos a la preparación: desde coliflor, hasta trozos de manzana o pasas de uva. Además, según el tipo de buñuelo que se prepare es en qué momento del día se disfrutará: hay personas que prefieren degustarlos por la tarde, mientras que otras lo usan como acompañante de sus almuerzos o cenas.

Pastelitos

Elaborados con una masa casera, muy sencilla y fácil de hacer, rellenos de dulce de membrillo e ideales para acompañar los mates en las tardes domingueras. Un dulce criollo infaltable en las fiestas patrias, un postre con historia porque ya se los vendían por las calles en épocas lejanas, precisamente el 25 de mayo de 1810. Crocantes, con un brillo tentador gracias al almíbar con que se los baña, rellenos de un dulce exquisito, de membrillo o de batata, y fritos en abundante aceite.

Fuente: Infocielo.