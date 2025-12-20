sábado 20 de diciembre de 2025
    • Día de la Sangría: por qué se la celebra y cómo preparar esta bebida refrescante en simples pasos

    Cada 20 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Sangría, una fecha dedicada a disfrutar de esta bebida refrescante, aromática y llena de sabor.

    20 de diciembre de 2025 - 17:05
    Esta fecha se ha convertido en la ocasión ideal para homenajear una de las bebidas más emblemáticas y refrescantes de la cultura española que se instaló con fuerza en América del Sur.

    Esta fecha se ha convertido en la ocasión ideal para homenajear una de las bebidas más emblemáticas y refrescantes de la cultura española que se instaló con fuerza en América del Sur.

    FREEPIK.

    Cada 20 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Sangría, una fecha dedicada a homenajear a esta bebida refrescante, aromática y llena de sabor, ideal para las tardes de verano. Su tradición se remonta a España y Portugal, aunque actualmente se disfruta en muchas regiones del mundo, incluyendo varios países de América del Sur.

    El lanzamiento de la versión gourmet del pan dulce de Damián Betular generó un fuerte revuelo en redes sociales debido a su elevado precio. Se trata de una pieza de 750 gramos, elaborada con cacao, avellanas tostadas, naranjas confitadas y chocolate semiamargo, y finalizada con un craquelin de cacao y avellanas. 

    Los chefs famosos venden sus pan dulces y hay "polémica" por los precios
     Hoy, el término restaurante convive en la diaria de cartas, reseñas y guías gastronómicas.

    El origen de la palabra "restaurante", explicado por un chef

    La sangría combina vino, frutas y algún endulzante, y puede enriquecerse con refrescos, licores, especias o cítricos según el gusto. Es una bebida versátil que permite crear combinaciones únicas, manteniendo siempre su frescura y aroma característicos.

    Su origen

    El origen exacto de la sangría no está del todo claro, pero se sabe que se consolidó en la península ibérica entre los siglos XVIII y XIX, cuando los agricultores mezclaban vino con frutas de temporada para obtener una bebida refrescante y fácil de beber. Algunas versiones sugieren que combinaciones similares existían en otras regiones de Europa y el Mediterráneo, pero la sangría tal como se conoce hoy se desarrolló principalmente en España, tomando su nombre del color rojizo del vino.

    Cómo preparar una refrescante sangría para el verano

    Existen múltiples formas de elaborar sangría, dependiendo de la región y de los gustos personales. El vino es la base fundamental, aunque también se puede utilizar sidra. Entre los ingredientes más comunes se encuentran frutas dulces como peras, manzanas y duraznos, y frutas ácidas como limones, limas o piñas. Para endulzar se puede agregar azúcar, miel o zumo de naranja. Algunas variantes incluyen licores aromatizados, brandy, agua con gas o especias como canela.

    Para celebrar el Día de la Sangría, se propone una versión frutal y refrescante:

    Ingredientes:

    • 1 botella de vino rosado

    • 100 ml de vermú blanco

    • 1 taza de frutillas cortadas en mitades

    • 1 limón en rodajas

    • 1 naranja en rodajas

    Preparación:

    • Colocar todos los ingredientes en una jarra grande de vidrio, para que se luzcan los colores y aromas de las frutas.

    • Mezclar suavemente y dejar reposar en la heladera al menos 1 hora antes de servir.

    • Servir bien fría, sola o acompañada de hielo si se desea.

    Con esta preparación se obtiene una sangría que conserva su esencia clásica, añadiendo un toque frutal y aromático ideal para compartir en reuniones o disfrutar durante el verano.

    Fuente: A24.

