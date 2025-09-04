jueves 04 de septiembre de 2025
    • Día de Comer un Postre Extra: ideas para una jornada feliz

    La fecha invita a disfrutar sin culpa de un dulce adicional, compartir sabores y redescubrir la tradición de los postres como parte de la vida cotidiana.

    4 de septiembre de 2025 - 08:51
    El Día de Comer un Postre Extra no se trata solo de comer algo dulce, sino de permitirse un momento de disfrute.

    AMAE.
    La gastronomía argentina no solo se define por sus carnes y empanadas. Sus postres son también una expresión de historia, herencia cultural y sabor popular.

    TODO JUJUY.

    Cada 4 de septiembre, los más golosos tienen un motivo especial para sonreír: el Día de Comer un Postre Extra. Esta festividad, que nació en el marco de tendencias de redes sociales y cultura popular, se transformó en una oportunidad para rendir homenaje a los pequeños placeres de la vida cotidiana.

    La reconocida plataforma culinaria Taste Atlas lanzó su ranking de las 50 mejores galletitas del mundo, y el alfajor argentino se alzó con el primer puesto.

    El alfajor argentino elegido como "la mejor galleta del mundo" en un ranking internacional
    Con la participación de 23 equipos que cocinaron en vivo durante las tres jornadas de la feria, FEHGRA celebró una nueva edición del certamen que distingue la creatividad y el profesionalismo de los chefs argentinos.

    El Gran Torneo Federal de Chefs coronó a sus ganadores en Hotelga 2025

    La propuesta es simple y tentadora: disfrutar de un postre adicional sin culpa, experimentar con nuevos sabores y compartir el momento con amigos, familiares o compañeros de trabajo.

    El poder de compartir la dulzura

    Más allá de la satisfacción personal, este día también resalta la importancia de los vínculos sociales. Preparar un pastel en casa, llevar galletas a la oficina o invitar a alguien a una heladería se convierten en gestos que fortalecen los lazos y crean recuerdos memorables.

    El hashtag #DiaDeComerUnPostreExtra reúne cada año a miles de usuarios que comparten fotografías de sus elecciones dulces, desde recetas caseras hasta creaciones de reposterías locales.

    Ideas para celebrar con postres irresistibles

    El mundo de la repostería ofrece una amplia variedad de opciones para celebrar esta fecha:

    • Tartas: de manzana, limón o chocolate.
    • Brownies: intensos y esponjosos, perfectos para los amantes del cacao.
    • Cupcakes: pequeños y decorativos, con infinidad de sabores.
    • Helados: un clásico que nunca falla en ninguna época del año.
    • Galletas: crujientes o blandas, ideales para compartir con café o té.

    El postre más argentino, según la inteligencia artificial

    Entre la tradición criolla y la innovación moderna, el país tiene una vasta variedad de postres que son símbolo de identidad. Sin embargo, hay uno que encabeza todos los rankings por su simpleza, historia y sabor inconfundible. La inteligencia artificial tiene a su preferido.

    Si hay un postre que define la identidad nacional, ese es el tradicional queso y dulce, también conocido como postre vigilante.

    Su fórmula es simple: una porción de queso (generalmente fresco o tipo Mar del Plata) acompañada de dulce de membrillo o de batata.

    A pesar de su humildad, este postre se encuentra en fondas, parrillas, restaurantes y casas de todo el país. Es el reflejo de una tradición popular que atraviesa generaciones.

    Además del vigilante, existen otros postres que forman parte del ADN culinario nacional. A continuación, un ranking con los más representativos:

    • Flan: coronado con abundante dulce de leche y crema chantilly, es un ritual del domingo argentino.
    • Chocotorta: creación moderna, 100 % nacional, a base de chocolinas, queso crema y dulce de leche.
    • Pastrafrola: de herencia italiana, pero adaptada al gusto local. Con masa suave y relleno de dulce de membrillo o batata, es un infaltable en las meriendas.
    • Budín de pan: rústico, húmedo y versátil, con pasas, ralladura de limón y caramelo.
    • Dulce de leche: no es un postre en sí, pero es el ingrediente central de muchísimos: alfajores, panqueques, helados, tortas. Es el sabor argentino por excelencia.
    • Helado artesanal: en Argentina tiene peso propio.
    • Panqueques con dulce de leche: otro clásico de sobremesa criolla.
    • Alfajores: casi una religión nacional.
    • Tarta de ricota: cremosa y suave, es otro legado italo-argentino.
    • Compota de fruta: postre antiguo y casero, hecho con manzanas, peras o membrillos cocidos.

    Fuente: MDZ.

    Pintó Bodegón: una semana para celebrar los clásicos porteños

    Son de Chapadmalal y ganaron un importante premio de gastronomía con su pesca artesanal

    Diez pizzerías de Buenos Aires fueron reconocidas como emblemas de la gastronomía porteña

    Mendoza busca innovar en gastronomía para potenciar su turismo

    Parrilla Don Barrio: el sabor del asado pergaminense que conquista a todos

    Una fusión inesperada: crearon la hamburguesa de sorrentinos

