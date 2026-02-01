De un intento de suicidio a la donación de órganos: una decisión familiar permitió salvar vidas en Colón

El operativo de ablación coordinado por el Hospital Eduardo Morgan de Colón y el Cucaiba permitió salvar vidas tras la donación de órganos de un paciente con muerte cerebral.

Un intento de suicidio ocurrido en Colón derivó, días después, en un complejo operativo de ablación de órganos que permitió salvar al menos dos vidas, tras la decisión unánime de una familia que, en medio del dolor, optó por la donación de órganos luego de confirmarse la muerte cerebral del paciente en el Hospital Eduardo Morgan.

El hecho se inició el domingo de la semana pasada, cuando un empleado municipal colonense de 36 años fue rescatado por familiares luego de haberse ahorcado con intenciones de quitarse la vida. La rápida intervención permitió trasladarlo de urgencia al Hospital “Eduardo Morgan”, donde quedó internado en la unidad de terapia intensiva en estado crítico.

Desde su ingreso, el paciente fue asistido con soporte hemodinámico, respirador y monitoreo permanente por parte del equipo médico y de enfermería. Sin embargo, el daño cerebral sufrido durante el episodio resultó severo e irreversible. Pese a los esfuerzos del personal sanitario, las posibilidades de sobrevida eran mínimas.

El miércoles, tras cumplirse los protocolos médicos correspondientes, los monitores confirmaron la muerte cerebral. Aun así, el paciente continuaba con asistencia mecánica, lo que abrió la posibilidad de evaluar la donación de órganos, dado que se trataba de una persona joven y sin patologías previas significativas.

Donación de órganos

Ante este escenario, las autoridades del hospital acompañaron al equipo médico en la comunicación con los familiares. En una decisión que fue unánime, el grupo familiar dio su consentimiento para avanzar con el operativo de ablación, transformando la pérdida en un acto solidario que permitió dar esperanza a otras personas.

La determinación fue comunicada al Cucaiba, organismo provincial encargado de coordinar los trasplantes, que desde ese mismo día inició los estudios de compatibilidad con pacientes en lista de espera en distintos hospitales bonaerenses.

Ablación de órganos

El jueves fue la jornada de mayor intensidad operativa. La coordinación general estuvo a cargo de la licenciada en enfermería Nataly Méndez, vicedirectora del Hospital Eduardo Morgan, quien articuló el trabajo entre el personal local, el equipo del Cucaiba y los responsables logísticos.

Un punto estratégico fue la intervención del Aeródromo Provincial de Pergamino. Su jefe, Mario Pelliccioni, habilitó la pista y garantizó la operatividad necesaria para el aterrizaje y posterior despegue del vuelo sanitario encargado del traslado de los órganos.

La aeronave arribó a Pergamino alrededor de las 21.30 del jueves y, durante la madrugada del viernes, despegó rumbo a los centros de destino, donde los órganos fueron implantados en pacientes que aguardaban una oportunidad para seguir viviendo.

Según se confirmó, al menos dos personas resultaron beneficiadas gracias a la decisión solidaria de la familia del trabajador municipal fallecido. Un gesto que resignificó el desenlace de una situación marcada por el dolor.

Uno de los momentos más conmovedores del operativo se vivió cuando, en simultáneo con la ablación y el fallecimiento del paciente, los familiares decidieron rodear y despedir con aplausos al equipo del Cucaiba mientras trasladaba las conservadoras con los órganos. Del otro lado, aguardaba la morgue; pero la familia eligió acompañar el acto que simbolizaba vida y continuidad.

La historia dejó una huella profunda en el personal de salud y en la comunidad de Colón, recordando que incluso en los contextos más difíciles, la donación de órganos puede convertirse en un gesto de amor que trasciende la muerte.