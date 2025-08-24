domingo 24 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Verano 2026: Caribe, Brasil y nuevas experiencias, de la mano de Cubata Viajes

    Para el Verano 2026 el Caribe sigue siendo el número uno. Bayahibe, en República Dominicana, y Aruba encabezan la lista.

    24 de agosto de 2025 - 07:35
    Verano 2026: las aguas cristalinas de Caribe siguen siendo un gran atractivo.

    Verano 2026: las aguas cristalinas de Caribe siguen siendo un gran atractivo.

    El verano 2026 ya comenzó a planificarse y en Cubata Viajes las consultas no paran de crecer. Los viajeros buscan cumplir el sueño de unas vacaciones diferentes: destinos paradisíacos, planes de pago flexibles y experiencias que marquen la diferencia.

    Caribe

    El Caribe sigue siendo el número uno. Bayahibe, en República Dominicana, y Aruba encabezan la lista gracias a sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y hoteles all inclusive con propuestas para toda la familia. Cada vez más pasajeros eligen viajar incluso fuera de temporada alta, aprovechando promociones exclusivas y planes en cuotas que hacen posible viajar todo el año.

    Brasil mantiene su vigencia con clásicos como Florianópolis, Búzios y Río de Janeiro. Su cercanía, la amplia conectividad aérea y la variedad de propuestas lo convierten en un destino ideal para todos: familias, parejas y grupos de amigos. En 2026 se esperan más viajes temáticos, desde escapadas entre amigas hasta tours gastronómicos o experiencias ligadas al vino, todo diseñado a medida.

    Cubata Viajes

    Pero las vacaciones ya no se reducen a “ir a un lugar”. Hoy los viajeros quieren vivir experiencias únicas: ver un atardecer en Punta Cana, recorrer viñedos en Mendoza, bailar en el carnaval del Caribe o sumarse a un festival en Europa. Por eso, en Cubata Viajes la prioridad es armar propuestas personalizadas que se adapten a cada estilo y necesidad.

    La gran ventaja: se puede reservar hoy y pagar en cuotas. En Cubata Viajes los clientes cuentan con la posibilidad de asegurar su lugar con una seña mínima, acceder a planes de financiación reales y elegir distintos medios de pago seguros. “Queremos que viajar sea accesible y cómodo. Nuestro objetivo es que cada pasajero pueda organizarse con tiempo y sin estrés”, aseguran desde la agencia.

    ¿Qué se viene para este verano? Caribe con paquetes all inclusive en Bayahibe, Aruba y Cancún; Brasil con opciones versátiles para todos los gustos; Europa en alza para quienes buscan cultura y romanticismo; y una creciente demanda de viajes grupales y corporativos.

    Con oficina en Pergamino, Cubata Viajes acompaña a cada pasajero desde el primer paso hasta el regreso, con asesoramiento profesional y atención personalizada. Este verano 2026 puede ser ese viaje soñado: más cerca, más simple y con la tranquilidad de planificarlo de la mano de especialistas.

    Instagram: @cubataviajes

    Temas

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Diego Spagnuolo, amigo de Karina y Javier Milei. La conexión con la corrupción de Karina Milei

    KarinaGate: Cuando la corrupción golpea la obsesión económica de Milei
    Verano 2026: las aguas cristalinas de Caribe siguen siendo un gran atractivo.

    Verano 2026: Caribe, Brasil y nuevas experiencias, de la mano de Cubata Viajes

    Unión en clave urbana: la gran obra que transformará las Plazas Dávila y 9 de Julio

    Unión en clave urbana: la gran obra que transformará las Plazas Dávila y 9 de Julio

    José Héctor Conti, testimonio de la vigencia de los viejos oficios.

    José Héctor Conti: la pasión por la electrónica transformada en oficio

    Marcelo Magnasco se acaba de consagrar campeón panamericano en la categoría +60 en Lima.

    Marcelo Magnasco, el esgrimista olímpico que sigue desafiando al tiempo desde Pergamino