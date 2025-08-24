Verano 2026: Caribe, Brasil y nuevas experiencias, de la mano de Cubata Viajes

El verano 2026 ya comenzó a planificarse y en Cubata Viajes las consultas no paran de crecer. Los viajeros buscan cumplir el sueño de unas vacaciones diferentes: destinos paradisíacos, planes de pago flexibles y experiencias que marquen la diferencia.

El Caribe sigue siendo el número uno. Bayahibe, en República Dominicana, y Aruba encabezan la lista gracias a sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y hoteles all inclusive con propuestas para toda la familia. Cada vez más pasajeros eligen viajar incluso fuera de temporada alta, aprovechando promociones exclusivas y planes en cuotas que hacen posible viajar todo el año.

Brasil mantiene su vigencia con clásicos como Florianópolis, Búzios y Río de Janeiro. Su cercanía, la amplia conectividad aérea y la variedad de propuestas lo convierten en un destino ideal para todos: familias, parejas y grupos de amigos. En 2026 se esperan más viajes temáticos, desde escapadas entre amigas hasta tours gastronómicos o experiencias ligadas al vino, todo diseñado a medida.

Pero las vacaciones ya no se reducen a “ir a un lugar”. Hoy los viajeros quieren vivir experiencias únicas : ver un atardecer en Punta Cana, recorrer viñedos en Mendoza, bailar en el carnaval del Caribe o sumarse a un festival en Europa. Por eso, en Cubata Viajes la prioridad es armar propuestas personalizadas que se adapten a cada estilo y necesidad.

La gran ventaja: se puede reservar hoy y pagar en cuotas. En Cubata Viajes los clientes cuentan con la posibilidad de asegurar su lugar con una seña mínima, acceder a planes de financiación reales y elegir distintos medios de pago seguros. “Queremos que viajar sea accesible y cómodo. Nuestro objetivo es que cada pasajero pueda organizarse con tiempo y sin estrés”, aseguran desde la agencia.

¿Qué se viene para este verano? Caribe con paquetes all inclusive en Bayahibe, Aruba y Cancún; Brasil con opciones versátiles para todos los gustos; Europa en alza para quienes buscan cultura y romanticismo; y una creciente demanda de viajes grupales y corporativos.

Con oficina en Pergamino, Cubata Viajes acompaña a cada pasajero desde el primer paso hasta el regreso, con asesoramiento profesional y atención personalizada. Este verano 2026 puede ser ese viaje soñado: más cerca, más simple y con la tranquilidad de planificarlo de la mano de especialistas.

