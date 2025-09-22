Cuando la logística define la frescura y el éxito en gastronomía

Paul Petrelli es argentino y junto con su mujer, la belga Donatienne Fievet, apostaron a la gastronomía con Le Blé, una panadería con emblema de barrio ubicada en Palermo. FORBES. Para Paul, "reinventarse es clave" porque "la industria gastronómica es re competitiva". FORBES.

“Reinventarse es muy importante. La industria de la gastronomía es re competitiva”, afirma Paul. En esta entrevista, habla de innovación constante, de la necesidad de adaptarse a tendencias globales y de la logística como pieza fundamental para sostener un negocio que combina frescura, calidad y rapidez en cada detalle.

Las principales problemáticas del sector En general la industria en Argentina sufre la falta de reglas claras en un montón de cosas. La falta de financiamiento, trámites muy complejos, cumplir con exigencias obsoletas y demás. Después está la capacitación, la rotación y la contratación de personal, que pasa en todo el mundo, pero acá se suma la cantidad de trabas para poder salir adelante.

El rol de la logística La logística cada día es más relevante. Para una empresa que reparte fresco diariamente a todos sus locales, es la logística del momento. Lo peor que puede pasar es que se pinche una rueda de un camión y llegue media hora tarde. Pero cuando empezás a manejar congelados o abrís en otras provincias o países, el desafío es que el producto llegue intacto después de cientos o miles de kilómetros.

¿Cómo gestionar la estacionalidad? El café hoy es año corrido. Claro que en otoño e invierno el consumo es mayor, pero ya no hay tanta diferencia. En panadería también es todo el año. Donde sí cambia es en pastelería: en verano más frutas, en invierno más chocolate y crema. Por eso es recomendable cambiar la carta dos veces al año: primavera-verano y otoño-invierno. Lo importante es adaptarse a las cuatro estaciones.

Reinventarse es clave. La industria gastronómica es re competitiva. Hay cafeterías, panaderías y pastelerías por doquier. Hay que buscar tendencias y adaptarse: vegano, vegetariano, keto y demás. Viajamos mucho con mi esposa y vemos lo que pasa afuera. Probamos y nos movemos rápido. A veces el público no lo recibe, entonces volvés. Pero lo importante es hacer las cosas muy bien, que no sean “más de lo mismo”, sino marcar la diferencia. Fuente: Infobae.

Compartí esta nota en redes sociales:







Temas Gastronomía

Panadería

Argentina

Estacionalidad