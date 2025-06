Cristina Fernandez de Kirchner candidata: ¿movida desesperada o estrategia magistral?

Cristina Kirchner anunció su candidatura a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral. Lo hizo sabiendo que tal vez no llegue a competir. Pero esa no parece ser la cuestión. ¿Por qué sigue insistiendo? ¿Qué busca? ¿Qué hay detrás de una postulación que desafía al sistema, a su partido y hasta al calendario?

En ese sentido, su candidatura no es electoral. Es identitaria. Es un acto de poder simbólico. Dice: “sigo acá, no me van a jubilar”. No se trata de buscar una banca. Se trata de evitar el vacío. De ocupar la escena. De no retirarse en silencio.