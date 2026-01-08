Última semana para aprovechar las Copas de LA OPINION

Por solo 15 mil pesos quédate con dos copas para momentos únicos. Pídeselas a tu canillita. LA OPINION

Se acerca el final de una propuesta que tuvo gran aceptación entre los lectores. Esta es la última semana para conseguir las Copas de LA OPINION, que se entregan como obsequio en el marco de Coleccionables de LA OPINION.

La mecánica es simple y pensada para todos: solo hay que pedírselas al canillita habitual y, con $15.000, te llevás dos copas de excelente calidad. Fueron diseñadas para brindar en las pasadas fiestas, pero su espíritu va mucho más allá: son ideales para compartir buenos momentos durante todo el año, en reuniones, encuentros con amigos o celebraciones cotidianas.

Una oportunidad accesible, práctica y con el sello de LA OPINION, que entra en su tramo final.

Últimos días para no quedarte sin las tuyas.

