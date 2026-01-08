jueves 08 de enero de 2026
    • Última semana para aprovechar las Copas de LA OPINION

    En el marco de los Coleccionables de LA OPINION esta semana termina la promoción para obtener dos copas de excelente calidad.

    8 de enero de 2026 - 18:13
    Por solo 15 mil pesos quédate con dos copas para momentos únicos. Pídeselas a tu canillita.

    Por solo 15 mil pesos quédate con dos copas para momentos únicos. Pídeselas a tu canillita.

    LA OPINION

    Se acerca el final de una propuesta que tuvo gran aceptación entre los lectores. Esta es la última semana para conseguir las Copas de LA OPINION, que se entregan como obsequio en el marco de Coleccionables de LA OPINION.

    La mecánica es simple y pensada para todos: solo hay que pedírselas al canillita habitual y, con $15.000, te llevás dos copas de excelente calidad. Fueron diseñadas para brindar en las pasadas fiestas, pero su espíritu va mucho más allá: son ideales para compartir buenos momentos durante todo el año, en reuniones, encuentros con amigos o celebraciones cotidianas.

    Una oportunidad accesible, práctica y con el sello de LA OPINION, que entra en su tramo final.

    Últimos días para no quedarte sin las tuyas.

    Los 25 años de Taller Durán en un encuentro que unió historia, comunidad y pasión por los autos

    Los 25 años de Taller Durán en un encuentro que unió historia, comunidad y pasión por los autos

