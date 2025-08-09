sábado 09 de agosto de 2025
    • Con fuerte acento nacional, La Libertad Avanza presentó su lista

    En su sede de calle Dorrego al 500, La Libertad Avanza (LLA) lanzó oficialmente a sus candidatos para las elecciones del 7 de septiembre.

    9 de agosto de 2025 - 10:57
    La Libertad Avanza Pergamino presnetó a sus candidatos de cara a las elecciones del 7 de septiembre.

    La Libertad Avanza presentó su lista en Pergamino con un acto de fuerte impronta nacional. En camino hacia las elecciones provinciales del próximo 7 de septiembre, se realizó el viernes la presentación oficial de sus candidatos, en un encuentro que combinó discurso político, conferencia de prensa y un intercambio directo con la militancia.

    La cita tuvo lugar en la sede de calle Dorrego al 500 para escuchar de primera mano las propuestas y posicionamiento del espacio libertario. La jornada contó con la presencia de dos figuras a nivel provincial: el candidato a senador por la Primera Sección Electoral, Diego Valenzuela; y la candidata a diputada provincial en la Segunda Sección, Natalia Blanco.

    LLA y sus candidatos

    Si bien el eje de la charla se orientó principalmente hacia la coyuntura nacional, con menciones a las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei, los desafíos económicos que enfrenta el país y la visión libertaria sobre el rumbo de la Argentina, el acto dejó en un segundo plano las cuestiones estrictamente locales, a pesar de que en septiembre se definirá el futuro político del Distrito.

    En ese contexto, la intervención de Ezequiel Montenegro, referente local y uno de los oradores de la conferencia, buscó anclar la conversación en la agenda pergaminense y entre los discursos de Valenzuela y Blanco, Montenegro tomó la palabra para trazar lo que definió como “los tres ejes prioritarios” de su propuesta: baja de las tasas municipales, con el objetivo de aliviar la carga impositiva; seguridad en el Partido de Pergamino, reforzando el patrullaje y la prevención del delito; y obras públicas, con el fin de lograr proyectos que “que responden a necesidades reales de los pergaminenses”.

    Campaña en marcha para las elecciones

    a en marcha para las El encuentro cerró con un breve espacio de preguntas por parte de la prensa local, donde Valenzuela y Blanco reiteraron su respaldo a las políticas nacionales del oficialismo libertario y llamaron a “sumar fuerzas para consolidar el cambio” en la provincia de Buenos Aires.

    Con este acto, La Libertad Avanza buscó marcar presencia en Pergamino y encender motores para la campaña que entra en su tramo más intenso. El desafío para el espacio será ahora traducir el entusiasmo partidario en propuestas concretas que interpelen de forma directa a los votantes del distrito, quienes el 7 de septiembre deberán decidir entre tres propuestas libertarias

