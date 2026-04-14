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    • Con 3.600 asistentes, el Foro Nacional de Seguros 2026 se consolidó como espacio clave del sector

    El evento convocó a referentes del sector para analizar los principales desafíos de la industria y proyectar el futuro de la actividad.

    14 de abril de 2026 - 10:20
    El encuentro, organizado por&nbsp;AAPAS&nbsp;(Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros), volvió a consolidarse como un espacio clave de diálogo y construcción colectiva, con la participación de autoridades, aseguradoras, productores, cámaras empresariales y especialistas.

    El encuentro, organizado por AAPAS (Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros), volvió a consolidarse como un espacio clave de diálogo y construcción colectiva, con la participación de autoridades, aseguradoras, productores, cámaras empresariales y especialistas.

    ARGENTINA.GOB.AR.

    El Foro Nacional de Seguros 2026, realizado el 8 de abril en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y organizado por la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros (AAPAS), convocó a 3.600 asistentes en una jornada de 12 horas con más de 50 charlas. Así, se consolidó como uno de los principales espacios estratégicos de debate y networking del ecosistema asegurador.

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    La medida fue oficializada mediante la Resolución 136/2026, que incorpora al contrato de seguro nuevas disposiciones de la DNRPA, con el objetivo de agilizar y simplificar los procesos de liquidación de siniestros.

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    A lo largo del encuentro, se desarrollaron charlas y experiencias en múltiples escenarios y salas temáticas, donde se abordaron ejes como tecnología, salud, inclusión, finanzas y transformación social, todos ellos clave para el futuro del sector. Además, funcionaron una sala PyME y el recientemente creado espacio Mujeres Expertas de AAPAS, ambos enfocados en promover la diversidad y la inclusión.

    La apertura contó con las palabras de Guillermo Plate, Superintendente de Seguros de la Nación; Agustina Decarre, Presidenta de FAPASA y Nicolás Saurit, Presidente de AAPAS.

    Innovación, networking y nuevas miradas

    El evento también reunió a entidades como FideSeg, UNaje, CAC, CAME, FECOBA y la Cámara Insurtech Argentina. A su vez, participó BNI, organización global de networking con presencia en más de 70 países, que desarrolló rondas de negocios y dinámicas de vinculación profesional dentro del encuentro.

    Entre los oradores destacados y que aportaron diversas miradas sobre los cambios que atraviesan la sociedad, la economía y el mundo del trabajo, estuvieron presentes Santiago Bilinkis, Lara López Calvo, Beltrán Briones, Daniela Aza, Laura Favaloro, Melania Vedovatti, entre otras figuras.

    El foro incluyó una Expo Comercial con stands institucionales y de sponsors, además de propuestas de innovación como exhibición de vehículos híbridos y eléctricos, simuladores y demostraciones técnicas. También se realizó un concurso de pitch para startups insurtech, frente a un público de 500 PAS y brokers, con el objetivo de acercar soluciones tecnológicas para su labor diaria.

    Una cita que impulsa al sector asegurador

    El evento fue transmitido por streaming a través de programación específica, lo que permitió ampliar su alcance y acercar los contenidos a una audiencia más amplia.

    Con una propuesta más abierta, colaborativa, el Foro Nacional de Seguros 2026 promovió el diálogo entre líderes de distintos ámbitos, con el objetivo de acercar el seguro a la sociedad y acompañar el desarrollo de la economía.

    Fuente: 100% Seguro.

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