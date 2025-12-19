Franco Colapinto visitó Renault Argentina y compartió una charla con concesionarios y la prensa

En el marco de sus vacaciones en la Argentina , Franco Colapinto visitó las oficinas de Renault Argentina en Palermo, donde mantuvo un encuentro con la prensa especializada y concesionarios de la marca. En un clima distendido, el joven piloto compartió anécdotas personales, reflexiones sobre su presente deportivo y expectativas de cara a la próxima temporada.

La visita de Franco Colapinto a Renault Argentina se dio en un contexto informal y cercano. Durante la jornada, el piloto participó de una charla con periodistas especializados y luego compartió un desayuno privado con concesionarios de la marca, en un espacio pensado para el intercambio directo y sin formalidades.

Allí, Colapinto relató experiencias de su recorrido internacional, habló sobre la exigencia del calendario y dejó ver el entusiasmo que lo acompaña en esta etapa clave de su carrera deportiva.

Entre los presentes estuvo Juano Motta, representante de Renault en Pergamino, quien le entregó un presente en nombre de los concesionarios. El gesto fue recibido con gratitud por Colapinto, que valoró el acompañamiento y el respaldo desde el país mientras compite en los principales escenarios del automovilismo mundial.

El piloto se mostró relajado, accesible y agradecido, destacando la importancia de mantener el contacto con la Argentina aun cuando su carrera se desarrolla mayormente en el exterior.

Franco Colapinto Franco Colapinto en Renault Argentina Renault

Expectativas deportivas y mirada a futuro

Consultado sobre el presente de su equipo, Colapinto dejó definiciones medidas pero optimistas:

“Hay muchos cambios en el equipo, en su estructura, y creo que todo es para positivo”.

También reconoció que, si bien hubo avances internos, el panorama general aún es incierto:

“Sabemos que mejoramos con respecto a este año y los problemas que teníamos, pero no sabemos dónde están los demás”.

Las declaraciones reflejan una mirada madura, prudente y enfocada en el trabajo propio, sin perder de vista la competitividad del contexto internacional.

Un referente que sigue conectado con el país

La visita de Franco Colapinto a Renault Argentina no solo funcionó como un encuentro institucional, sino también como una muestra de cercanía con el ecosistema automotor local. En pleno crecimiento profesional, el piloto mantiene un vínculo activo con las marcas, concesionarios y referentes que lo acompañan desde sus inicios.

Un gesto que reafirma su perfil: proyección internacional, pero raíces bien firmes en la Argentina.