Arquitectura: la historia detrás de la casa más cercana al mar en la Patagonia

No sabía entonces qué haría allí, pero estaban tan cerca de la línea donde rompían las olas, en ese pueblito tan lindo donde se respiraba naturaleza pura y el legado de los inmigrantes galeses, que se decidió. No imaginaba que allí haría la obra de su vida: no es que le faltaran candidatas para competirle, pero ninguna otra le traería tantas satisfacciones de las que más le gustan, las emocionales.