ARCA: ¿Cuánto se pagará de Impuesto a las Ganancias en noviembre?

Los trabajadores en relación de dependencia enfrentan cambios en el Impuesto a las Ganancias durante el segundo semestre de 2025. La Agencia de recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) ajustó los montos de deducciones y escalas impositivas según la inflación acumulada en los primeros seis meses del año. Este ajuste del 15,10% modifica los límites de tributación y las retenciones mensuales, lo que impacta directamente en el salario neto de los empleados.

El aumento en las deducciones busca aliviar la carga impositiva para aquellos trabajadores cuyos ingresos no registraron incrementos significativos. La actualización afecta tanto el mínimo no imponible como la liquidación anual, lo que puede significar una reducción en las retenciones o incluso la exención del pago para ciertos grupos de contribuyentes.

Los nuevos valores de deducciones para el período julio-diciembre 2025 son los siguientes:

Para el período anual 2025, las deducciones definitivas quedan establecidas en:

Ganancia no imponible: $4.507.505,52

$4.507.505,52 Cónyuge: $4.245.166,13

$4.245.166,13 Hijo: $2.140.852,77

$2.140.852,77 Hijo incapacitado para el trabajo: $4.281.705,54

$4.281.705,54 Deducción especial: $21.636.026,48

Desde qué monto se paga Ganancias en noviembre

Los pisos salariales para comenzar a tributar Ganancias en noviembre 2025 son:Soltero sin hijos:

Ingreso neto: $2.360.180

$2.360.180 Ingreso bruto: $2.843.590

Casado con 2 hijos:

Ingreso neto: $3.129.967

$3.129.967 Ingreso bruto: $3.771.045

Soltero con 1 hijo:

Ingreso neto: $2.553.451

$2.553.451 Ingreso bruto: $3.076.447

Impacto en las retenciones

La actualización reduce las retenciones para quienes mantuvieron ingresos estables o con aumentos inferiores al 15,10%. Algunos ejemplos concretos:

Sueldo bruto de $5.000.000 (soltero): La retención disminuye de $617.700 a $487.600.

La retención disminuye de $617.700 a $487.600. Sueldo bruto de $2.500.000: Deja de tributar (antes retenían $12.690 mensuales).

Deja de tributar (antes retenían $12.690 mensuales). Sueldo bruto de $3.000.000 (casado con 2 hijos): No tributa (antes pagaba $10.600 mensuales).

En abril o mayo de 2026, los empleadores realizarán la liquidación anual del impuesto. Si durante el segundo semestre de 2025 se practicaron retenciones mayores a las correspondientes, se devolverá el excedente al trabajador. Este mecanismo implica que los empleados adelantan el pago del impuesto con su salario, regularizándose recién al año siguiente.