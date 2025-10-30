jueves 30 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • ARCA: ¿Cuánto se pagará de Impuesto a las Ganancias en noviembre?

    ARCA informó sobre los valores finales para la carga impositiva a los salarios de trabajadores en relación de dependencia.

    30 de octubre de 2025 - 17:32
    Desde ARCA brindaron detalles sobre los cambios.

    Los trabajadores en relación de dependencia enfrentan cambios en el Impuesto a las Ganancias durante el segundo semestre de 2025. La Agencia de recaudación y Control Aduanero (ARCA) ajustó los montos de deducciones y escalas impositivas según la inflación acumulada en los primeros seis meses del año. Este ajuste del 15,10% modifica los límites de tributación y las retenciones mensuales, lo que impacta directamente en el salario neto de los empleados.

    Lee además
    ¿cuando cobran los jubilados y pensionados del ips?

    ¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados del IPS?

    El aumento en las deducciones busca aliviar la carga impositiva para aquellos trabajadores cuyos ingresos no registraron incrementos significativos. La actualización afecta tanto el mínimo no imponible como la liquidación anual, lo que puede significar una reducción en las retenciones o incluso la exención del pago para ciertos grupos de contribuyentes.

    ARCA Ganancias: deducciones para noviembre 2025

    Los nuevos valores de deducciones para el período julio-diciembre 2025 son los siguientes:

    • Ganancia no imponible: $4.211.886,94
    • Cónyuge: $3.966.752,72
    • Hijo: $2.000.447,87
    • Hijo incapacitado para el trabajo: $4.000.895,74
    • Deducción especial: $20.217.057,35

    Para el período anual 2025, las deducciones definitivas quedan establecidas en:

    • Ganancia no imponible: $4.507.505,52
    • Cónyuge: $4.245.166,13
    • Hijo: $2.140.852,77
    • Hijo incapacitado para el trabajo: $4.281.705,54
    • Deducción especial: $21.636.026,48

    Desde qué monto se paga Ganancias en noviembre

    Los pisos salariales para comenzar a tributar Ganancias en noviembre 2025 son:Soltero sin hijos:

    • Ingreso neto: $2.360.180
    • Ingreso bruto: $2.843.590

    Casado con 2 hijos:

    • Ingreso neto: $3.129.967
    • Ingreso bruto: $3.771.045

    Soltero con 1 hijo:

    • Ingreso neto: $2.553.451
    • Ingreso bruto: $3.076.447

    Impacto en las retenciones

    La actualización reduce las retenciones para quienes mantuvieron ingresos estables o con aumentos inferiores al 15,10%. Algunos ejemplos concretos:

    • Sueldo bruto de $5.000.000 (soltero): La retención disminuye de $617.700 a $487.600.
    • Sueldo bruto de $2.500.000: Deja de tributar (antes retenían $12.690 mensuales).
    • Sueldo bruto de $3.000.000 (casado con 2 hijos): No tributa (antes pagaba $10.600 mensuales).

    En abril o mayo de 2026, los empleadores realizarán la liquidación anual del impuesto. Si durante el segundo semestre de 2025 se practicaron retenciones mayores a las correspondientes, se devolverá el excedente al trabajador. Este mecanismo implica que los empleados adelantan el pago del impuesto con su salario, regularizándose recién al año siguiente.

    Temas
    Seguí leyendo

    ¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados del IPS?

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    ARCA: ¿Cuánto se pagará de Impuesto a las Ganancias en noviembre?

    ARCA: ¿Cuánto se pagará de Impuesto a las Ganancias en noviembre?
    Clickeados 12 de Octubre vuelve a destacarse en las Olimpíadas Matific Latam 2025

    Clickeados 12 de Octubre vuelve a destacarse en las Olimpíadas Matific Latam 2025

    Elecciones: advierten por estafa con correos falsos para reclamar multas a quienes no votaron

    Elecciones: advierten por estafa con correos falsos para reclamar multas a quienes no votaron

    Podcast del 30 de octubre de 2025

    Konstantin Rudnev: Entre la injusticia y la búsqueda de la verdad video

    Konstantin Rudnev: Entre la injusticia y la búsqueda de la verdad