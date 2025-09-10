miércoles 10 de septiembre de 2025
    • Anmat prohibió un queso cremoso por ser un peligro para la salud

    El producto no contaba con registro sanitario y estaba falsamente rotulado. En consecuencia, la Anmat prohibió su comercialización

    10 de septiembre de 2025 - 14:48
    La medida fue dispuesta por la Anmat.

    La investigación se inició a través de una notificación de la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios del Ministerio de Desarrollo Agrario. Tras detectar la falta de registros, la Anmat emitió una alerta para que el producto sea inmediatamente retirado del mercado. Esta acción busca salvaguardar la salud pública y garantizar que los consumidores no se expongan a productos ilegales o riesgosos para la salud.

    Cuál es la marca de queso cremoso prohibida

    A través de la Disposición 6693/2025,, publicada en el Boletín Oficial, la Anmat prohibió la venta y distribución en todo el territorio nacional del queso cremoso de la marca “Quesos y Lácteos La Agustina”. Específicamente rotulado como: “Queso Cremoso, marca Quesos y Lácteos La Agustina, RPE EXP N 11615016/04, RPP EXP. PROV. 6011-0710/04, Planta fabril: RUTA 3 – KM. 54500 – SANTA ROSA, MARCOS PAZ – BS.AS.”

    Según el organismo, el producto no estaba debidamente inscripto en el Anmat ni podía verificarse el establecimiento donde fue fabricado, es decir no contaba con los registros sanitarios necesarios para su comercialización. Al no poder verificar su seguridad, la Administración estableció su prohibición en todo el territorio nacional.

    Informe de la Anmat

    “El Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, y en las plataformas de venta en línea del producto”, detalla el comunicado oficial del organismo.

    La medida alcanza a cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento del producto.

