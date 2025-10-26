A las urnas: los pergaminenses votarán hoy con la nueva Boleta Única de Papel

Hoy domingo, más de 94 mil pergaminenses están convocados a ir a las urnas para participar de las elecciones legislativas nacionales, en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación y un tercio del Senado, aunque los bonaerenses tendrán solo que elegir representantes para la Cámara Baja En total, se elegirán 127 diputados y para los vecinos del Partido de Pergamino esta cita representa una oportunidad clave para ejercer el derecho y el deber cívico de decidir sobre sus representantes, en un año en el que se implementará por primera vez la Boleta Única de Papel (BUP), un cambio que busca de todas las formas simplificar y agilizar el proceso de votación.

La Boleta Única de Papel concentra en un solo documento toda la oferta electoral de cada Distrito. Las categorías de los cargos, como diputados, se presentan en forma horizontal, mientras que las listas de candidatos aparecen en columnas verticales según cada partido o frente político. De esta manera, los votantes deberán marcar el casillero correspondiente a su elección, doblar la boleta para preservar el secreto del voto y depositarla directamente en la urna . Con este sistema, desaparecen los tradicionales sobres y las múltiples boletas partidarias, que a menudo generaban confusión o errores al momento de votar.

En la provincia de Buenos Aires, los pergaminenses solo elegirán diputados nacionales, mientras que en ocho distritos del país se votarán simultáneamente senadores y diputados. El resto de las provincias seleccionan únicamente diputados. Este año, la votación se extiende a todos los ciudadanos mayores de 16 años, aunque los menores de 18 y los mayores de 70 no estarán sujetos a las sanciones en caso de no concurrir a sufragar, reflejando un equilibrio entre la obligación cívica y consideraciones especiales para determinados grupos etarios. Para muchos jóvenes pergaminenses que cumplen 16 años antes del 26 de octubre, será su primera experiencia en elecciones nacionales, un momento que representa un hito en su vida democrática.

Para facilitar la participación, ahora la Cámara Nacional Electoral publicó el padrón definitivo, que puede consultarse en línea. Además, los ciudadanos tienen a disposición diversas herramientas de asistencia: la línea gratuita 0800-999-7237, la app Mi Argentina con la opción “Dónde voto” y el asistente virtual “Vot-A” a través de WhatsApp (+54 911 2455-4444). Estos recursos permiten a los pergaminenses y al resto de los argentinos conocer su mesa de votación, el horario y la documentación requerida, asegurando una experiencia más ágil y ordenada.

Elecciones en 55 escuelas

En el Partido de Pergamino son 280 urnas que fueron distribuidas en 55 escuelas:; estas mesas estarán abiertas desde las 8:00 hasta las 18:00, y los electores deben presentarse con el DNI físico, ya sea libreta, tarjeta o ejemplar posterior al que figura en el padrón y cabe señalar que no se admiten copias digitales, capturas de pantalla ni la versión digital del DNI en la APP “Mi Argentina”. Cumplir con estos requisitos garantiza que el voto sea válido y contribuye a un desarrollo ordenado de la jornada electoral.

El cambio al sistema de Boleta Única de Papel no solo implica un procedimiento más claro para los votantes, sino también la posibilidad de agilizar el escrutinio y reducir errores. Cada pergaminense deberá familiarizarse con el diseño de la boleta, aprender a marcar correctamente cada categoría y doblar la boleta de manera que su elección se mantenga secreta. En distritos que votan ambas categorías, como ocurre en otras provincias, el votante debe marcar un casillero por cada cargo, mientras que en la Provincia de Buenos Aires, los pergaminenses solo completarán un casillero correspondiente a diputados nacionales.

Estas elecciones son también un momento para reforzar la conciencia cívica y la participación democrática. Cada ciudadano que acuda a la urna contribuye a la renovación del Congreso, a la representación de sus intereses y a la consolidación de un sistema electoral transparente. Para los habitantes de Pergamino, la votación de este domingo tiene un impacto directo en su comunidad, ya que las políticas nacionales definidas por los diputados elegidos influirán en áreas como educación, salud, infraestructura y desarrollo regional.

La jornada se perfila como un hito en la historia reciente de la democracia argentina. La Boleta Única de Papel, combinada con herramientas digitales de asistencia y un padrón ampliado que incluye a jóvenes de 16 y 17 años, busca garantizar que el voto sea seguro, rápido y accesible para todos. Cada pergaminense que concurra a su mesa con el DNI correcto se suma a más de 36 millones de ciudadanos que renovarán su compromiso con la democracia, reafirmando la importancia de un voto informado y consciente.

Este domingo, la Boleta Única de Papel se convertirá en protagonista de la elección legislativa 2025, marcando un cambio sustancial en la manera de ejercer la ciudadanía y fortaleciendo la participación de los pergaminenses en la vida política del país.