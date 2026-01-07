Seguros: actualizan el marco regulatorio para drones

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) dictó una nueva resolución mediante la cual abroga tres normas clave que regulaban el seguro de responsabilidad civil para vehículos aéreos no tripulados y actualiza el encuadre normativo de estas coberturas, en línea con el nuevo marco regulatorio aprobado por la Administración Nacional de Aviación Civil ( ANAC ).

La decisión se inscribe en un proceso de revisión integral de la normativa aplicable a los Vehículos Aéreos Pilotados a Distancia (RPA) y a los Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS), un segmento que viene creciendo de manera sostenida y que exige marcos regulatorios más flexibles y actualizados.

En los fundamentos de la resolución, la recuerda que la ANAC dictó en agosto de 2025 un nuevo régimen para la operación de aeronaves pilotadas a distancia, introduciendo cambios sustanciales en la nomenclatura, categorización y definiciones del sector.

Ese nuevo marco dejó desactualizadas las “Condiciones contractuales para el Seguro de Responsabilidad Civil de Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT) y Sistema de Vehículo Aéreo No Tripulado (SVANT)” que la propia SSN había aprobado años atrás, ya que estaban basadas en denominaciones y criterios de obligatoriedad que no se corresponden con la regulación aeronáutica vigente.

El organismo destaca, además, que la normativa vinculada al uso de drones es especialmente dinámica, tanto por la evolución tecnológica como por la multiplicidad de aplicaciones posibles, lo que requiere adaptaciones permanentes para modernizar el sector, garantizar la seguridad operacional y armonizar la regulación local con estándares internacionales.

Qué dispone la resolución en materia de seguros

En su parte resolutiva, la norma establece una serie de definiciones concretas.

En primer lugar, se abrogan las Resoluciones SSN 40.250/2016, 198/2018 y 378/2021, que habían aprobado y modificado las condiciones contractuales específicas para el seguro de responsabilidad civil de drones bajo la denominación VANT/SVANT.

En segundo término, se elimina del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (RGAA) el anexo que contenía las condiciones generales de uso obligatorio para ese seguro, así como su referencia dentro del cuadro de coberturas uniformes.

A partir de ahora, las entidades aseguradoras que deseen comercializar seguros vinculados a drones deberán presentar sus planes bajo el Sistema de Depósito de Planes, conforme al punto 23.2. del RGAA, ajustándose a los lineamientos técnicos previstos para la Rama Aeronavegación.

La resolución también fija la fecha de entrada en vigencia: será el 1° de julio de 2026 , otorgando un plazo de adecuación tanto a las aseguradoras como a los productores y tomadores.

Finalmente, se establece que las coberturas que actualmente estén registradas bajo la subrama “Responsabilidad Civil – Vehículos Aéreos Pilotados a Distancia” deberán ser reencuadradas en la nueva subrama “Aeronavegación – Vehículos Aéreos Pilotados a Distancia”, conforme a lo ya dispuesto por la circular específica de diciembre de 2025.

Hacia un mercado más moderno

La derogación de las viejas resoluciones y la eliminación de condiciones de uso obligatorio marcan un cambio de enfoque. En lugar de un único clausulado uniforme, la SSN opta por un esquema en el que las aseguradoras podrán diseñar y depositar planes acordes a los distintos usos de drones, siempre dentro de los lineamientos técnicos de la Rama Aeronavegación y bajo supervisión del organismo.

El nuevo marco apunta a acompañar un mercado en expansión, con aplicaciones que van desde el agro y la industria hasta la logística, la seguridad y la producción audiovisual, y que demanda coberturas más sofisticadas y adaptables.