lunes 19 de enero de 2026
    • Paritaria docente: la FEB no aceptó la oferta de aumento salarial de la Provincia

    La Federación de Educadores Bonaerenses se plantó y no aceptó la propuesta de Provincia en la paritaria docente.

    19 de enero de 2026 - 15:14
    La FEB no llegó a un acuerdo en la paritaria docente

    La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), una de las dos organizaciones más grandes del Frente Gremial Docente, rechazó la propuesta de aumento salarial del Gobierno bonaerense, que acordó con el resto de las organizaciones un aumento de 4,5% cumulado con retroactivos para febrero.

    Cómo seguirá la paritaria docente

    La titular de la central -fuerte en el interior de la provincia-, Liliana Olivera, dijo que el aumento “no contempla la pérdida real del poder adquisitivo de nuestros ingresos”, lo que significa que para 2025 la paritaria quedó por debajo de la inflación. Puso como ejemplo que “una maestra de grado -que recién arranca- recibirá un aumento real de bolsillo de $37.457".

    La FEB, de todos modos, no rompió puentes con la provincia: señaló que existe “el compromiso del Gobierno para reabrir la negociación durante los primeros días de febrero”, al tiempo que resaltó que “es necesario dar continuidad a las negociaciones, con el objetivo puesto no sólo en intentar equiparar nuestros ingresos a la inflación, sino en recomponer verdaderamente los salarios de los educadores”.

    Ofrecimiento de la Provincia

    El gobierno de Axel Kicillof ofertó este viernes un aumento salarial para los trabajadores estatales del 1% retroactivo para diciembre y mejoró el incremento de enero al 2% en una reunión con los gremios del sector, que estarían cerca de aceptar la propuesta.

    De acuerdo con un detalle que difundió el gobierno, el incremento sería del 4,5% a cobrar en febrero, con los sueldos de enero. Se compone del 1% para diciembre, 2% para enero más 0,5% correspondiente al SAC.

    La propuesta se dio luego del rechazo a la última oferta salarial del 1,5% presentada esta semana.

