Juliano Almeida ganó en Las Breñas y es el nuevo líder del Nacional Infanto Juvenil

Juliano Las Breñas 3.jpg

A pura estrategia y determinación

En diálogo con LA OPINION, Juliano Almeida compartió los detalles de su estrategia y el desarrollo de la emocionante carrera: “Intenté buscar la carrera desde un principio, pero no se pudo dar. En los primeros dos sprints no sumé buen puntaje, así que como venía un corredor fugado tuve que salir a buscar la carrera. Intenté e intenté hasta que logré soltar el pelotón. Y cuando solté el pelotón empecé a perseguir al que iba fugado hasta que logré conectarlo. Cuando lo alcancé no me quería quedar ahí nomás, así que seguí intentando y lo solté también”.