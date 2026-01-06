martes 06 de enero de 2026
    • La Cooperativa Eléctrica de Pinzón ilumina las curvas en el acceso a la localidad

    Una obra clave en la localidad de Pinzón para mejorar la seguridad vial en zonas complicadas para el tránsito.

    6 de enero de 2026 - 15:14
    El acceso a Pinzón tendrá sus curvas iluminadas para mejorar la seguridad vial.

    La Cooperativa Eléctrica de la localidad de Pinzón avanza con una obra clave para mejorar la seguridad vial en el acceso al pueblo: la iluminación de las curvas ubicadas sobre ese tramo, un sector históricamente conflictivo en materia de tránsito.

    Las obras en el acceso a Pinzón

    Los trabajos se concentran en puntos estratégicos del acceso, donde la falta de visibilidad fue durante años uno de los factores que contribuyó a la ocurrencia de numerosos accidentes de tránsito. En ese sector se registraron siniestros de diversa gravedad, algunos de ellos con consecuencias trágicas, lo que generó una sostenida preocupación entre vecinos y autoridades locales.

    La incorporación de luminarias permitirá optimizar de manera significativa las condiciones de visibilidad durante la noche y en momentos de baja luminosidad, reduciendo los riesgos para quienes ingresan o salen de la localidad. Se trata de una intervención largamente esperada por la comunidad, que apunta a prevenir nuevos hechos y a brindar mayor tranquilidad a conductores y peatones.

    Seguridad vial

    Desde la Cooperativa Eléctrica destacaron la importancia de este tipo de obras de infraestructura, que no solo mejoran el servicio eléctrico sino que también cumplen un rol fundamental en la prevención de accidentes y en el cuidado de la vida. La iniciativa forma parte de un plan de mejoras orientado a reforzar la seguridad en sectores clave del ejido urbano y sus accesos.

    Con el avance de los trabajos, se espera que en el corto plazo el acceso a Pinzón cuente con condiciones más seguras, marcando un paso importante en materia de prevención vial y respuesta a una demanda histórica de la comunidad.

